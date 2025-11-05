رئیس‌جمهور کشورمان به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، در پیامی نوشت: فرهنگ عمومی ستون بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی ماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران که از سوی سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ۴۰ سالگی شورای فرهنگ عمومی قرائت شد به شرح زیر است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش فرهنگ در استواری جمهوری اسلامی ایران و همبستگی ملت بزرگ ماست. چهار دهه تلاش اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در این شورا، سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ عمومی و تحقق جامعه‌ای متوازن، دیندار، اخلاق‌مدار و پیشرو بوده است.

فرهنگ عمومی ستون بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایة استحکام اجتماعی ماست. امروز، بیش از هر زمان، جامعة ایرانی نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، ژرف‌تر ساختن دینداری، پاسداشت آداب و آیین‌ها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت همدلی هم‌وطنان و همراهان در سرنوشت مشترک خویش است.

جامعه‌ای که بر پایة فرهنگ گفت‌و‌گو، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری شهروندی و انصاف اجتماعی استوار است، بالنده و پایدار خواهد بود؛ زیرا در آن، اعتماد عمومی ریشه می‌دواند و انسجام ملی استوار می‌ماند. این پایداری و بلوغ فرهنگی، جز در سایة «وفاق ملی» به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی، ایمانی و انسانی خود، تحقق نخواهد یافت.

فرهنگ عمومی بازتاب وفاق ملی و نشان دهندة درک مشترک مردم از ارزش‌ها، مسئولیت‌ها و آیندة کشور است. وفاق ملی نیز حاصل هم‌افزایی عقل و تجربة جمعی است و پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی درست و عبور از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی به شمار می‌آید. این هم‌گرایی فرهنگی، زمینه‌ساز پایداری و رشد متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.

از این رهگذر، فرهنگ عمومی عرصة ظهور بهترین‌هاست. از تقویت دینداری جامعة اسلامی و ایرانی تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط زیست، از ارتقای سبک زندگی سالم و ایرانی - اسلامی تا حفظ نظام خانواده، از هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های اقلیمی تا افزایش سرمایة اجتماعی نظام، همه و همه در گرو ارتقای فرهنگ عمومی و ایمان به هم‌سرنوشتی ملت است.

اینجانب ضمن تقدیر از خدمات صادقانة اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت استمرار «وفاق ملی» به عنوان راهبردی اساسی جهت تعالی و انسجام ایران عزیز تأکید دارم. به یاری خداوند متعال و همدلی مردم، آیندة فرهنگی کشور سرشار از امید، عدالت و پیشرفت خواهد بود.

مراسم بزرگداشت چهلمین سال تاسیس شورای فرهنگ عمومی عصر روز چهارشنبه در تالار رودکی برگزار شد.

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اسامی آثار کوتاه داستانی نهمین جشنواره فیلم شهر
