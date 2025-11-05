باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۵۸ فیلم کوتاه داستانی راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:

۱ـ «استراتوسفر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد پوینده، ۲ـ «ایستگاه هشت» به کارگردانی علی اینانلو و تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی، ۳ـ «اینجا» به کارگردانی حمید قدرتی و تهیه‌کنندگی یوحنا حکیمی، ۴ـ «آپاترید» به کارگردانی سیدمحمد حسین حسینی و تهیه‌کنندگی محمد گودرزی، ۵ـ «بچه خوان» به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر سلطانی‌نژاد، ۶ـ «بچه‌های امید» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احسان طالبی، ۷ـ «به مقصد رسیدید» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی طا‌ها دولت آبادی، ۸ـ «بیتا» به کارگردانی دانیال رحیمی کاشانی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، ۹ـ «پیرمرد» به کارگردانی علی اله‌یاری و تهیه‌کنندگی فریبا عظیم‌زاده و علی اله‌یاری، ۱۰ـ «تا تهران» به کارگردانی پریا معظمی و تهیه‌کنندگی سهیل پریانی، ۱۱ـ «تعقیب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کیارش شیراوند، ۱۲ـ «تمرین» به کارگردانی سجاد دهنوی و تهیه‌کنندگی بابک پاک‌جامه، ۱۳ـ «تنها کنار هم» به کارگردانی امید میرزایی و تهیه‌کنندگی سعید خانی، ۱۴ـ «جای خالی» به کارگردانی احمد حیدریان و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی، ۱۵ـ «جوجه رنگی» به کارگردانی فرید حاجی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند، ۱۶ـ «چمدان» به کارگردانی اکو زندکریمی و تهیه‌کنندگی فریبا عرب، ۱۷ـ «چند قدم دورتر» به کارگردانی حمیدرضا کردسیجانی و تهیه‌کنندگی راحله خالدی، ۱۸ـ «خرده سیاره» به کارگردانی احسان شادمانی و تهیه‌کنندگی لیلا بهارکیا، ۱۹ـ «خونه ما هم دزد اومده» به کارگردانی محمدنبی طالبی ـ تهیه‌شده در باشگاه فیلم سوره، ۲۰ـ «دزد» به کارگردانی سید میثم هاشمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی هاشمی، ۲۱ـ «دکارت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد عزیزی پارسا، ۲۲ـ «دوزندگی سپیده» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سها نیاستی، ۲۳ـ «راعون» به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیه‌کنندگی حسین رستم‌پور، ۲۴ـ «رنجش» به کارگردانی توحید علی‌بلندی و تهیه‌کنندگی محسن مومنی، ۲۵ «روزی بدون مرگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر سلطانی، ۲۶ ـ «زارزن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حامد قاسمی، ۲۷ـ «ژان» به کارگردانی برهان احمدی و لیلا باغ‌پیرا و تهیه‌کنندگی برهان احمدی و ماهر حسن، ۲۸ـ «سکوت جهان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین مهماندوست، ۲۹ـ «سل» به کارگردانی سجاد معارفی و تهیه‌کنندگی فاطمه‌سادات حسینی، ۳۰ـ «سلفی با ردپا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ماریا ترشیزی، ۳۱ـ «سمج» به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر سلطانی‌نژاد، ۳۲ـ «شاسی بلند بافرهنگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی اینانلو، ۳۳ـ «شانتاژ» به کارگردانی محمد امجد حسینی و تهیه‌کنندگی کسرا قنبری، ۳۴ـ «شیرینی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داریوش احمدی، ۳۵ـ «فردا شکل امروز نیست» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمهدی کرباسی، ۳۶ـ «کندو» به کارگردانی مرضیه کمالوندی و تهیه‌کنندگی مریم شعبانیان، ۳۷ـ «کودکان کاغذی» به کارگردانی مصطفی کشاورز و تهیه‌کنندگی مهدی کشاورز، ۳۸ـ «گربه ماهی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین مهماندوست، ۳۹ـ «گیاهخوار» به کارگردانی مرتضی آقاجانی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴۰ـ «لایو استایل» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد برزویی، ۴۱ـ «مانکن» به کارگردانی سیدحمید کرمانی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل کرمی، ۴۲ـ «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، ۴۳ـ «مرد آویزان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا اصغرزاده جلودار، ۴۴ـ «مردی با دو سایه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهنام نجم‌الدین، ۴۵ـ «معارفه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی میرباقری، ۴۶ـ «منت‌کشی» به کارگردانی هادی نعمت‌اللهی و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی، ۴۷ـ «مهمان» به کارگردانی مهتاب ابراهیمی و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی، ۴۸ـ «ناکجا» به کارگردانی عرفان پارساپور و تهیه‌کنندگی سارا کیوان، ۴۹ ـ «نرموک» به کارگردانی غزل ذوقی‌نیا و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ۵۰ـ «نقاشی با ملودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی الهیاری، ۵۱ـ «نهست» به کارگردانی حسین زینعلی‌پور و فارس باقری و تهیه‌کنندگی حسین زینعلی‌پور، ۵۲ـ «وقت اضافه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی نجفی، ۵۳ـ «اتوبوس» به کارگردانی صادق قاسمی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر خلج، ۵۴ـ «آن سوی کوچه‌ها» به کارگردانی نوید زارع و تهیه‌کنندگی سیروان تخت فیروزه و نیشتمان صالحی، ۵۵ـ «آنارشی» به کارگردانی مجید کاظمی و تهیه‌کنندگی رهام رسولی و مجید کاظمی، ۵۶ـ «انسان» به کارگردانی وتهیه‌کنندگی محمد پوستین‌دوز، ۵۷ـ «ایپک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مریم فرهادی، ۵۸ـ «بنت الشلبیه» به کارگردانی سارو حیدری.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.