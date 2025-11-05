نمایش تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» از پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در بوستان ولایت آغاز می‌شود و هر شب پذیرای ۱۵۰۰ مخاطب خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکران تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی تحت عنوان سینمایش از تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در بوستان ولایت تهران آغاز می‌شود.

این اثر روایتی از عملیات خیبر و بخشی از زندگی شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین را به تصویر می‌کشد.

این رویداد برای نخستین‌بار در ایران با تلفیق سینما و نمایش میدانی برگزار می‌شود و پذیرای شبی هزار و پانصد مخاطب است.

در طراحی این برنامه، بازسازی صحنه‌هایی از میدان عملیات با بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه بصری، انفجار‌های نمایشی، حضور ادوات نظامی و مولفه‌های میدانی در نظر گرفته شده است تا تجربه‌ای متفاوت و ملموس از روایتی سینمایی برای مخاطبان فراهم شود.

منبع: روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج

برچسب ها: فیلم سینمایی ، مجنون
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
«خدای جنگ» کار سختی بود
رقابت «ندای وحش» و «سونیک» در گیشه جهانی
«پسران بد ۳» ۷۳ میلیون دلاری شد/ افزایش ۱۲ درصدی فروش در گیشه آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه بر می‌گردیم» + فیلم
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«نقطه انفجار» مهمان آخر هفته شبکه تهران
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
آریا عظیمی‌نژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
سینمایی «مجنون» اجرا می‌شود/ تلفیق سینما و نمایش در بزرگ‌ترین اکران روباز کشور
پزشکیان: فرهنگ عمومی ستون بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت است
اسامی آثار کوتاه داستانی نهمین جشنواره فیلم شهر
آخرین اخبار
سینمایی «مجنون» اجرا می‌شود/ تلفیق سینما و نمایش در بزرگ‌ترین اکران روباز کشور
اسامی آثار کوتاه داستانی نهمین جشنواره فیلم شهر
پزشکیان: فرهنگ عمومی ستون بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت است
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه بر می‌گردیم» + فیلم
آریا عظیمی‌نژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
«نقطه انفجار» مهمان آخر هفته شبکه تهران
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تصویب سند ملی اسباب‌بازی
امضای تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان