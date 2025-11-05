باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پس از ایراد وارد شده توسط دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس به مصوبه دولت در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو، ابهامات موجود در این مصوبه به طور رسمی برطرف گردید. در پی این رفع ابهام، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مذکور را امضا و به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴، جزئیات اجرایی آن را عملیاتی نمایند.

این در حالی است که پیش از این، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری برای سال جاری با تصویب هیئت وزیران نهایی و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود.

این آیین‌نامه که با همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی تدوین شده است، گامی مؤثر در مسیر تسهیل واردات و پاسخ به نیاز انباشته بازار خودرو محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. بر اساس این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصدی و خودروهای هیبریدی (بنزینی-برقی) با تعرفه ۱۵ درصدی در فهرست واردات قرار گرفته‌اند.

تعیین این تعرفه‌ها، در راستای اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه کل کشور صورت گرفته است و هدف اصلی آن، تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای با کیفیت و کم‌مصرف اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود کاهش تعرفه‌ها منجر به رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و شکستن سلطه انحصاری خودروسازان داخلی گردد.