او در پستی در کانال تلگرام انگلیسی زبان خود نوشت که « این رئیس‌جمهور ایالات متحده است و عواقب چنین سخنانی اجتناب‌ناپذیر است: روسیه مجبور خواهد شد مصلحت انجام آزمایش‌های هسته‌ای تمام‌عیار را خودش ارزیابی کند.»

ترامپ گفت که به پنتاگون دستور داده است که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را فوراً از سر بگیرد، با اشاره به این واقعیت که سایر کشور‌ها در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده مشخص نکرد که به چه نوع آزمایش‌هایی اشاره دارد یا اینکه آیا منظورش انفجار کلاهک هسته‌ای است یا خیر.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار با اعضای دائم شورای امنیت روسیه تأکید کرد که مسکو ضمن پایبندی به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای، در صورت نقض این توافق توسط سایر شرکت‌کنندگان، از جمله ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. او به وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سرویس‌های ویژه دستور داد تا امکان‌سنجی آماده‌سازی برای چنین آزمایش‌هایی را بررسی کنند. با این حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس تأکید کرد که در این مرحله هیچ صحبتی از آماده‌سازی‌های واقعی وجود ندارد.

