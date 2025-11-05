باشگاه خبرنگاران جوان _ ناصر عتباتی اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی دادستان و اداره اطلاعات شهرستان ماکو و پیرو هماهنگی و تاکیدات صورت گرفته دایر بر محدود سازی کانال‌های ورود سلاح و مهمات و با اشراف اطلاعاتی به وجود آمده، ۱۰۰ قبضه سلاح نیمه اتوماتیک موسوم به شورشی به همراه ۱۰۰ تیغه خشاب پس از ورود به کشور کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله سلاح که توسط یک شرکت ایرانی از کشور ترکیه به بازرگان حمل و به مقصد تهران در حال انتقال بود، کشف و ضبط شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این‌باره پرونده‌ای تشکیل و در بازپرسی ماکو در حال رسیدگی است.

منبع ایرنا