باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ می دهد.
وی ادامه داد: امشب در نوار شرقی و برخی نقاط جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
او بیان کرد: امشب دریای خزر، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و طی دو روز آینده دریای عمان مواج است.
وی افزود: امشب آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعتها غبار رقیق و گاهی همراه با وزش باد ملایم است.
ضیائیان گفت: در پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف پیش بینی می شود.