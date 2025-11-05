مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ می دهد.

وی ادامه داد: امشب در نوار شرقی و برخی نقاط جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: امشب دریای خزر، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و طی دو روز آینده دریای عمان مواج است.

وی افزود: امشب آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعت‌ها غبار رقیق و گاهی همراه با وزش باد ملایم است. 

ضیائیان گفت: در پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف پیش بینی می شود.

