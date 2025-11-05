باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین رضا رستمی مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه در مراسم تقدیر از برگزیدگان پویش «به وقت اربعین» که در خبرگزاری برگزار شد با اشاره به ابعاد عمیق و بینظیر راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت: مسئله راهپیمایی اربعین یک پدیده نوین است که بسیاری از اهل فکر و اندیشه را به تأمل جدی واداشته است، اما تعجببرانگیز آن است که در سالهای گذشته با وجود عظمت این رویداد، بازتاب رسانهای آن در سطح جهانی کمتر از حد انتظار بوده است، در حالیکه در دنیای امروز، گاهی موضوعات بسیار کوچک در مدت کوتاهی در اغلب سکوهای رسانهای فراگیر میشوند، اما این اجتماع عظیم میلیونها نفر از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان، در بستر رسانهها بازتاب شایستهای ندارد.
مدیرمسئول خبرگزاری حوزه افزود: دو سال پیش به همت مرکز رسانه حوزههای علمیه، نشستهای علمی ویژهای در این خصوص برگزار شد که در آن جلسات به نتایجی قابلتوجه رسیدیم از جمله اینکه دشمنان بهصورت هدفمند و هوشمندانه، اخبار و اطلاعات مربوط به اربعین را سانسور میکنند. این سانسور نه تنها در سطح رسانههای بینالمللی بلکه حتی در سکوهای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز بهصورت دستی و سیستماتیک اعمال میشود تا روایت واقعی این رخداد عظیم به گوش جهانیان نرسد.
ضرورت فعالسازی روایتگری مردمی و انسان رسانهها
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه ادامه داد: در حالی که بسیاری از رویدادهای کوچک در فضای مجازی ظرف چند ساعت جهانی میشوند، جای این پرسش باقی است که چرا درباره راهپیمایی میلیونی اربعین که با شور و میزبانی کمنظیری همراه است و با مدلهای فکری غربی قابل تبیین نیست، چنین بازتابی رخ نمیدهد؟ از همینجا بود که به این نتیجه رسیدیم در کنار فعالیت رسانههای رسمی، باید انسان رسانهها را فعال کنیم تا بتوانیم روایت دقیقتر، عمیقتر و اصیلتری از اربعین حسینی ارائه دهیم؛ حتی در داخل کشور خودمان.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به اهتمام حوزههای علمیه در این مسیر تصریح کرد: در چند سال اخیر، اعزام مبلغان متعدد به راهپیمایی اربعین، تبدیل برخی حوزههای علمیه به موکبهای خدمترسانی به زائران و حضور فعال طلاب در میدان خدمت از جمله اقدامات مهمی بوده که باید به اطلاع مخاطبان گستردهتری برسد.
پویش «به وقت اربعین»؛ بستری برای روایتهای مردمی
وی در ادامه با اشاره به پویش رسانهای «به وقت اربعین» گفت: این پویش مسبوق به سابقه است، اما امسال با اهتمام جدیتر و برنامهریزی دقیقتر دنبال شد. هدف این بود عزیزانی که در مسیر پیادهروی اربعین حضور دارند، خودشان راوی باشند. امروز خُردهرسانهها (رسانههای مردمی) در بسیاری از موارد نفوذ و اثرگذاری بیشتری از رسانههای رسمی دارند. هرچند نقش رسانههای رسمی همچنان مهم است، اما روایتگری از دل مردم، امری متمایز و اثرگذار است و باید به آن توجه ویژه شود.
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه افزود: با تلاش همکاران ما در خبرگزاری حوزه، پویش «به وقت اربعین» در ایام اربعین آغاز شد و آثار متعددی به دبیرخانه رسید. از آنجا که آثار رسانهای نیازمند فرآوری و بررسی تخصصی هستند، بازه زمانی ارسال آثار تا پایان ماه صفر تمدید شد تا زائران و فعالان رسانهای بتوانند تولیدات خود را ارسال کنند.
وی اظهار کرد: به عنوان خادمان کوچک اربعین حسینی، تلاش کردیم بستری فراهم شود تا روایتهای اربعینی بیشتر و بهتر در فضای مجازی منتشر شوند. انتشار آثار نیز محدود به خبرگزاری حوزه نبود و تلاش شد تا زمینهای برای تشویق و ترغیب تولیدکنندگان محتوای اربعینی فراهم گردد.
دریافت هزار اثر و معرفی برگزیدگان
وی در ادامه گزارش عملکرد پویش را چنین تشریح کرد: در مجموع حدود هزار اثر شامل آثار مکتوب، کلیپ و عکس به دست ما رسید که رقم قابل توجهی است. از این میان، ۱۱۳ اثر بر اساس معیارهای داوری به مرحله بعد راه یافتند. در نهایت ۷ اثر بهعنوان آثار برگزیده معرفی شدند و به ۱۴ اثر دیگر نیز به عنوان شایسته تقدیر از طریق قرعهکشی جوایزی اهدا گردید.
پخش زنده ۲۴ ساعته اربعین؛ تجربهای نو در رسانه حوزوی
حجتالاسلام والمسلمین رستمی به ابتکار مرکز رسانه حوزههای علمیه در ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: امسال ابتکار جدیدی را آغاز کردیم و آن، پخش زنده ۲۴ ساعته راهپیمایی اربعین بود. این اقدام، تجربهای نو و ارزشمند بود و همکاران ما در تولید محتوا و تأمین تجهیزات زیرساختی، زحمات فراوانی متحمل شدند.
وی ادامه داد: پخش زنده راهپیمایی و میانبرنامههای مرتبط، با استقبال قابلتوجهی مواجه شد. بسیاری از طلاب و مخاطبان ما در حوزههای علمیه از این اقدام استقبال کردند و برایشان جالب بود که خبرگزاری حوزه توانسته چنین پوشش مستقیمی ارائه دهد. همچنین برادران ما در تلویزیون اینترنتی حوزه نیز برنامههای ارزشمندی را از عراق ارسال کردند که در کنداکتور پخش قرار گرفت. نکته جالب آن است که بسیاری از سایتها، خبرگزاری حوزه را به عنوان منبع تصویری خود انتخاب کردند و حتی برخی از برنامههای صدا و سیما نیز از پخش زنده ما استفاده کرده و در کنداکتور خود قرار دادند.
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه در پایان اظهار کرد: انشاءالله این اقدامات مقدمهای باشد تا در سالهای آینده بتوانیم گستردهتر، حرفهایتر و تأثیرگذارتر در عرصه روایتگری اربعین فعالیت کنیم و صدای عاشقان سیدالشهدا (ع) را به گوش جهانیان برسانیم.
برگزیدگان پویش به وقت اربعین
در این مراسم از برگزیدگان پویش به وقت اربعین آقایان: سلمان میرزایی، ابوطالب کوثری دانا، محمدرضا بهمنی و سجاد تنها با اعطای لوح و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد. جوایر برگزیدگان مقیم دیگر استانها و شهرستانها هم اعطا خواهد شد.
همچنین عوامل پخش زنده ۲۴ ساعته پیادهروی اربعین حسینی از خبرگزاری حوزه، آقایان: حسین همتی نژاد، سعید آقایی، علی شعبانی و علی میرزای هم تکریم و تقدیر شدند.
گفتنی است، خبرگزاری حوزه در ایام اربعین حسینی و پیادهروی مشتاقان اباعبداالله الحسین (ع) به کربلای معلی، پویش «به وقت اربعین» را اجرا کرد و زائران حسینی با شرکت در این پویش، تصاویر و و ویدئوهای خود از پیادهروی اربعین را برای خبرگزاری حوزه ارسال کردند.
