باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان سفر خود به پاکستان در دفتر یادبود مجلس ملی این کشور نوشت:
بسماللهالرحمنالرحیم
بازدید امروز ما از مجلس ملی پاکستان و گفتوگو با جناب آقای سردار ایاز صادق، فرصت تکرار دوستی و برادری دو ملت ایران و پاکستان و مرور فرصتهای گسترش مناسبات بود.
ما در مجلس شورای اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاریها با پاکستان گام برمیداریم و برای آن آیندهای روشن متصوریم.
دوستی ایران و پاکستان پاینده باد.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
چهاردهم آبانماه یک هزار و چهارصد و چهار