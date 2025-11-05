باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان سفر خود به پاکستان در دفتر یادبود مجلس ملی این کشور نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

بازدید امروز ما از مجلس ملی پاکستان و گفت‌و‌گو با جناب آقای سردار ایاز صادق، فرصت تکرار دوستی و برادری دو ملت ایران و پاکستان و مرور فرصت‌های گسترش مناسبات بود.

ما در مجلس شورای اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاری‌ها با پاکستان گام برمی‌داریم و برای آن آینده‌ای روشن متصوریم.

دوستی ایران و پاکستان پاینده باد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

چهاردهم آبان‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار