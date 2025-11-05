باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه را اواخر روز چهارشنبه با ۱۰ عضو منتخب شورای امنیت سازمان ملل به اشتراک خواهد گذاشت.
این مقام افزود که نمایندگان مصر، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی به ایالات متحده خواهند پیوست و «حمایت منطقهای آشکار» خود را نشان خواهند داد. اسرائیل و حماس یک ماه پیش با مرحله اول طرح ۲۰ مادهای ترامپ برای غزه موافقت کردند: آتشبس در جنگ دو ساله و توافق آزادی اسرا.
بر اساس متنی که روز سهشنبه توسط رویترز مشاهده شد، ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه کرده است که حکم دو ساله برای یک نهاد حکومت انتقالی غزه و یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی در این منطقه محصور فلسطینی را تصویب میکند.
هنوز مشخص نیست که آیا تغییراتی در پیشنویسی که با ۱۰ عضو منتخب شورای امنیت به اشتراک گذاشته خواهد شد، ایجاد شده است یا خیر. تصویب یک قطعنامه به حداقل ۹ رأی موافق و عدم وتو توسط روسیه، چین، ایالات متحده، انگلیس یا فرانسه نیاز دارد.
هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده هنوز نسخهای از پیشنویس قطعنامه را با روسیه و چین به اشتراک گذاشته است یا خیر. متن دو صفحهای که توسط رویترز مشاهده شده است، به یک هیئت حکومت انتقالی صلح اجازه میدهد تا یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی موقت (ISF) در غزه ایجاد کند که میتواند "از تمام اقدامات لازم" برای اجرای حکم خود استفاده کند.
منبع: رویترز