باشگاه خبرنگاران جوان صالح محمدی اظهار کرد: برداشت زیتون از شهریورماه امسال در ۹ هزار و ۸۲۲ هکتار از باغهای زیتون شهرستان رودبار آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه دارد.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت ۱۶ تا ۱۸ هزار تن محصول سبز زیتون از باغهای رودبار در سال جاری اضافه کرد: این شهرستان با ۲۲ هزاربهرهبردار، ۱۳ درصد باغهای زیتون کشور را به خود اختصاص دادهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان به ارقام زیتون در گیلان اشاره کردو افزود: زرد، شنگه، ماری، فیشمی و روغنی از ارقام کشت شده داخلی و آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا از جمله ارقام کشت شده خارجی در شهرستان رودبار است.
محمدی یادآور شد: رودبار با ۱۰ واحد کارخانه روغنکشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و دارای ۱۰۰ واحد فرآوری بستهبندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن است.
