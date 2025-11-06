به گفته معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس برداشت ارزن از سطح ٢٣٠ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - الله بخش پور معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: سطح زیرکشت ارزن دانه‌ای در این شهرستان ٢٣٠ هکتار است.

او افزود: پیش بینی می‌شود از این سطح مقدار ۴۶٠ تن ارزن برداشت شود.

الله بخش پور متوسط عملکرد این محصول را ٢ تن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: برداشت این محصول از اواخر مهر آغاز شده است.

بیشتر بخوانید

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس عنوان کرد: ازآنجایی که محصول ارزن نیاز آبی کم، نیاز غذایی متوسط دوره رشد کوتاه مدت و صرفه اقتصادی خوبی دارد کشاورزان بعد ازکشت جالیز به عنوان کشت دوم نسبت به کاشت این محصول اقدام می‌کنند. 

او گفت: ارقام عمده ارزن کشت شده در شهرستان شامل ارقام ارزن معمولی و ارزن دم روباهی است.

برچسب ها: برداشت ارزن ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
از افزایش بودجه کلی و پیشرفت‌های کشاورزی در استان تا دغدغه استاندار در جذب اعتبارات ۱۴۰۳
درخشش خوشه‌های طلایی گندم در مزارع نهبندان
مزرعه یک، گلخانه ۱۰؛ برتری کشت گلخانه‌ای در کشاورزی با آب کم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهرستان فردوس در رتبه سوم ثبت اشتغال در رصد
برداشت ارزن از ۲۳۰ هکتار از اراضی شهرستان طبس
آخرین اخبار
برداشت ارزن از ۲۳۰ هکتار از اراضی شهرستان طبس
شهرستان فردوس در رتبه سوم ثبت اشتغال در رصد
آماده‌سازی برای سه رویداد بزرگ ملی و بین‌المللی تبلیغات اسلامی
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
روایت عطر شهادت از زبان مورچه؛ «مورچه و دانه خوشبو» در کتابخانه اولوالالباب بیرجند نقد و امضا شد