به گفته معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس برداشت ارزن از سطح ٢٣٠ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - الله بخش پور معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: سطح زیرکشت ارزن دانه‌ای در این شهرستان ٢٣٠ هکتار است.

او افزود: پیش بینی می‌شود از این سطح مقدار ۴۶٠ تن ارزن برداشت شود.

الله بخش پور متوسط عملکرد این محصول را ٢ تن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: برداشت این محصول از اواخر مهر آغاز شده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس عنوان کرد: ازآنجایی که محصول ارزن نیاز آبی کم، نیاز غذایی متوسط دوره رشد کوتاه مدت و صرفه اقتصادی خوبی دارد کشاورزان بعد ازکشت جالیز به عنوان کشت دوم نسبت به کاشت این محصول اقدام می‌کنند.

او گفت: ارقام عمده ارزن کشت شده در شهرستان شامل ارقام ارزن معمولی و ارزن دم روباهی است.