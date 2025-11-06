به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شهرستان فردوس رتبه سوم ثبت اشتغال در سامانه رصد را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - هشتمین جلسه کمیته اشتغال شهرستان فردوس با حضور استیری فرماندار شهرستان و اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی برگزار شد.

اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این جلسه گفت: از ابتدای سال، اطلاعات ۳۲۰ متقاضی در سامانه ملی رصد ثبت شده که این رقم معادل ۱۰ درصد از سهم اشتغال تحقق یافته استان بوده و شهرستان فردوس در این زمینه مقام سوم را کسب کرده است.

او در رابطه با سیستم نظارتی تسهیلات افزود: تمامی طرح‌ها از طریق تهران و استان پایش می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، طرح مربوطه به کمیته نظارت شهرستان و استان معرفی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

استیری فرماندار فردوس نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌های اقتصادی منطقه، از جمله فقدان صنایع مادر و بزرگ و شرایط جمعیتی، بر لزوم توجه ویژه مدیران استانی به حوزه اشتغال شهرستان تأکید کرد.

او خواستار توجه ویژه به بخش گردشگری در تخصیص تسهیلات اشتغال در سطح استان شد و دلیل آن را وجود زیرساخت‌های مناسب در شهرستان عنوان کرد.