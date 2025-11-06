باشگاه خبرنگاران جوان - نارنگی یکی از میوههای خوشطعم پاییزی است که علاوه بر عطر دلچسب و دلپذیری که دارد، خواص و فواید بسیار زیادی برای سلامتی بدن بسیار مفید و موثر است. این میوه سرشار از مواد مغذی و ویتامینهای ضروری برای بدن است؛ از همین رو نمیتوان تاثیر آن در تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد گوارش، کاهش فشار خون، سلامت مغز و زیبایی پوست را نادیده گرفت. در طب سنتی از خواص نارنگی برای بیماریهای مختلف، از سرماخوردگی گرفته تا رفع یبوست و کاهش وزن استفاده میکنند. هم اکنون که فصل برداشت این میوه خوش رنگ و رنگ و لعاب فرا رسیده؛ کشاورزان در باغهای اطراف شهرستان قائمشهرمازندران را به نمایش گذاشت. مشغول برداشت این میوه هستند. گفتنی این میوه پاییزی توسط باغدار زحمتکش اقای سعید گراییلی باغدار زحمت کش به بار نشسته است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - مازندران
