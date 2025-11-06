باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در سفر یک روزه، صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آبان وارد سنندج شد.این دوازدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور به استانهاست.

پزشکیان در بدو ورود به سنندج مورد استقبال آرش زره تن لهونی استاندار کردستان و جمعی از مسوولان این استان قرار گرفت.

دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، نشست با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه وسنی، نشست با فعالان سیاسی، شرکت در جلسه نهضت عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاورد‌های سفر در گفت و گوی تلوزیونی، مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به کردستان است.

در سفر رئیس جمهور ۲ طرح حوزه وزارت نیرو بهره‌برداری می‌شود.