باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که بیش از ۸۱۰۰۰ نفر از ۲۶ اکتبر به دلیل درگیریها و ناامنیهای مداوم از شهر الفاشر و روستاهای اطراف آن در ایالت دارفور شمالی سودان گریختهاند.
این آژانس سازمان ملل متحد در بیانیهای اعلام کرد که ماتریس ردیابی آوارگی آن تخمین زده است که ۸۱،۸۱۷ نفر از الفاشر و مناطق اطراف آن آواره شدهاند و تأکید کرد که این ارقام «اولیه هستند و به دلیل ناامنی مداوم و پویایی آوارگی که به سرعت در حال تغییر است، قابل تغییر هستند.»
سازمان بینالمللی مهاجرت افزود که اکثر این آوارگان در داخل منطقه الفاشر باقی ماندهاند، در حالی که تعداد کمتری به مناطق کبکابیه، ملت، کوتوم و طویله در شمال دارفور نقل مکان کردهاند.
طبق این بیانیه، ارقام آوارگی کمتری نیز در سایر ایالتهای سودان از جمله کوستی در ایالت نیل سفید؛ غبیش در غرب کردفان؛ جبل مره مرکزی و شمالی در مرکز دارفور؛ الجنینه غربی و کولبوس در غرب دارفور؛ شعریه در شرق دارفور و جبل شرقی و الوحده در جنوب دارفور ثبت شده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد که تیمهای میدانی «ناامنی شدید در امتداد جادهها را گزارش دادهاند که مانع از حرکت میشود» و افزود که وضعیت «با ناامنی مداوم و جابجاییهای مداوم جمعیت، همچنان پرتنش و بیثبات است.»
نیروهای پشتیبانی سریع شبهنظامی (RSF) در ۲۶ اکتبر الفاشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی و یک شهر استراتژیک در منطقه را تصرف کردند و به گفته سازمانهای محلی و بینالمللی، قتل عام غیرنظامیان را انجام دادند و این امر باعث ایجاد هشدارهایی مبنی بر اینکه این تصرف میتواند تجزیه جغرافیایی این کشور جنگزده را تثبیت کند، شد.
در همین حال، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که نیازهای خانوادههایی که از الفاشر به طویله فرار میکنند «سریعتر از منابع موجود در حال رشد است».
این آژانس در بیانیهای اعلام کرد که خانوادههایی که از خشونت فرار میکنند «خسته، گرسنه و نیازمند مراقبت فوری» به طویله میرسند و افزود که با شرکای خود برای ارائه خدمات درمانی، آب و خدمات بهداشتی برای کودکان همکاری میکند.
این آژانس اعلام کرد: «اما نیازها با سرعتی فراتر از منابع موجود در حال افزایش هستند و کمکهای فعلی برای تأمین آنها کافی نیست.»
از ۱۸ ایالت سودان، نیروهای پشتیبانی سریع در حال حاضر هر پنج ایالت منطقه دارفور در غرب را کنترل میکنند، به جز برخی مناطق شمالی در دارفور شمالی که تحت کنترل ارتش هستند. ارتش سودان بر بیشتر ۱۳ ایالت باقیمانده در مناطق جنوبی، شمالی، شرقی و مرکزی از جمله پایتخت، خارطوم حکومت میکند.
از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در جنگی گرفتار شدهاند که میانجیگریهای منطقهای و بینالمللی نتوانستهاند به آن پایان دهند. این درگیری هزاران نفر را کشته و میلیونها نفر دیگر را آواره کرده است.
منبع: آناتولی