باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی معاونت سیما؛ فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «آقای بیتس در برابر اداره پست»، «خدای جنگ»، «حصار ضد خرگوش»، «بدسرپرست»، «ویلایی ها»، «آقای اوه»، «پسران منجومل»، «فصل شکار»، «زیر سی و یک سال»، «زنده باد زندگی»، «خاطرات خوش»، «پسران نیکل»، «فرار مرغی ۲»، «دنیای مخفی آریتی»، «نقطه انفجار»، «سفر اولین مردان در کره ماه»، «دست شیطان»، «خانه خراب کن»، «بیگانه در مقابل شکارچی»، «رهایش کن»، «معما»، «خانه خراب کن ۲»، «شهری در دور دست»، «عشق و گلوله»، «دوئل»، «سرگرد گروم: دکتر طاعون»، «آزادی خواه»، «بازی سیاست»، «آن سوی پرچین»، «هیولای دریا»، «طوفان و تندباد»، «نبرد نهایی»، «ناسازگار»، «مرد عنکبوتی: دور از خانه» و «مامور بازی»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «آقای بیتس در برابر اداره پست» به کارگردانی «گوین هیوز»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی توبی جونز، مونیکا دولان، جولی هالک، ویل ملور، ایمی ناتال، سوزان براون و افانها دافید؛ تصویری تلخ و واقعی از بیعدالتی سیستماتیک در ساختار حقوقی و اداری بریتانیاست. در این پرونده، صدها مدیر سادهدل دفاتر پستی بهدلیل نقص یک نرمافزار دولتی، قربانی اتهامهای ساختگی مثل اختلاس شدند. حکومت و نهادهای رسمی انگلستان، با وجود آگاهی از نقص فنی، نهتنها سکوت کردند، بلکه این شهروندان بیگناه را به دادگاه کشاندند و زندگیشان را نابود کردند. آلن بیتس، یکی از این قربانیان، با پیگیری خستگیناپذیر، چهره واقعی نهادهای بهظاهر متمدن بریتانیا را برملا میکند. او ثابت میکند که ...
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «حصار ضد خرگوش» به کارگردانی «فلیپ نویس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۸:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی اورلین سامپی، نیاناساسفوری، کنتربرانا، جیسون کلارک و دیوید گالپیلیل؛ درباره مهاجران سفیدپوست است که در استرالیا پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی از یک طرف با کشیدن حصار در استرالیای غربی، دو قسمت از خاک این سرزمین را جدا میکنند. از سوی دیگر با جداکردن کودکان دورگه از خانواده هایشان، سعی در نابودی سیاهپوستان بومی دارند. سه دختر به نامهای ماری، گریس و دیزی که خانوادههایشان ربوده شدهاند از اردوگاه سفیدپوستان میگذرند و سفری طولانی را در حاشیه حصار ضد خرگوش شروع میکنند تا به سرزمین اجدادشان برسند که ...
فیلم سینمایی جدید «بد سرپرست» به کارگردانی «کلودیا مایرِس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ملیسا جان هارت، لالا آنتونی و اِریک پیِرپوینت؛ درباره پیرمردی به نام جیسون است که زندگیای عادی و سالم دارد. او در اثر یک اتفاق زمین خورده و با اورژانس تماس میگیرد. این در حالی است که دخترش لی به همراه شوهر و فرزندانش در سفر هستند. با رفتن جیسون به بیمارستان، پای زنی به نام ژانت به میان میآید که به عنوان سرپرست قانونی از سوی دادگاه، برای افرادی که خود به تنهایی توان اداره زندگیشان را ندارند فعالیت میکند. با این که جیسون مشکل خاصی ندارد، اما ژانت با حکمی که از قاضی دریافت کرده، به عنوان سرپرست او تعیین شده و اختیار تمام اموال و زندگی او را به دست میگیرد. پیگیریهای لی برای این که ثابت کند پدرش نیازی به ماندن در خانه سالمندان ندارد به جایی نمیرسد، چرا که قاضی دادگاه با ژانت رابطه دوستانهای داشته و به نفع او حکم میدهد. با گذشت مدتی از حضور جیسون در خانه سالمندان، ژانت به بهانه تامین هزینههای درمان و پزشکی، شروع میکند به فروش اموال شخصی و حتی خانه جیسون، و علاوه بر این محدودیتهای مختلفی را برای جیسون حتی در خصوص ارتباط با دخترش نیز وضع میکند. لی کم کم درمی یابد به واسطهی داروهایی که در خانه سالمندان به پدرش تزریق میکنند، حال عمومی او رو به وخامت گذارده و هر روز بیشتر به سمت از کارافتادگی پیش میرود. در نهایت هم جیسون به دخترش اطلاع میدهد که ژانت ترتیبی داده که یک پای او به خاطر بیماری دیابت قطع شود! لی که اطمینان دارد ژانت با استفاده از خلاءهای قانونی و همچنین افراد فاسد و رشوه بگیری که در ارگانهای مختلف از جمله دادگاه، پلیس و سیستم درمان آمریکا حضور دارند، در حال کلاهبرداری و دزدی اموال افراد مسنّ است، کارزاری را برای روشن کردن حقیقت به راه میاندازد و ...
فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم قصه خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و ...
طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «آقای اوه» به کارگردانی «هانس هولم»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی رولف لاسگارد، بهار پارس و فیلیپ برگ آمده است: اوه پیرمردی که روی خوش به همسایهها نشان نمیدهد و بسیار منظم است و اجازه بی انظباطی به همسایهها نمیدهد. اوه در کودکی مادرش را و در جوانی پدرش را از دست داده است. او در تنهایی زندگی میکند تا این که با همسرش آشنا میشود و زندگی اش دگرگون میشود. اما وقتی آنها در انتظار تولد فرزندشان هستند در یک مسافرت با اتوبوس تصادف میکنند و همسرش فلج میشود و بچه نیز میمیرد. او که همسر بسیار مهربانش را از دست داده، ناگهان به دلیل بازنشستگی از کار بی کار میشود. او قصد خودکشی دارد برای این که به همسرش بپیوندد، اما در همین لحظه حضور همسایه جدید و شلوغ روبه رویی باعث میشود که او به طور موقت از فکر خودکشی بگذرد تا جلوی خرابکاریهای همسایه جدید را بگیرد. خانم همسایه جدید دو دختر کوچک دارد و بر خلاف اوه بسیار اجتماعی و شاد است. اوه ناخواسته مجبور میشود از دو دختر همسایه نگهداری کند و برای آنها قصه بخواند. او حتی قبول میکند که به زن همسایه آموزش رانندگی بدهد. اوه هر بار که قصد خودکشی دارد یک اتفاقی رخ میدهد و موفق نمیشود. آشنایی با این خانواده باعث میشود اوه دوباره به زندگی بازگردد و حتی رفتارش با همسایهها مهربانانهتر شود، اما ...
فیلم سینمایی جدید «پسران منجومل» به کارگردانی «چیدامبارام»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بالو ورقسه، سوبین شهیر و سرینات بهاسی خواهیم دید: یک گروه ۹ نفره از دوستان هم محلهای شهر منجومل هند برای تعطیلات تصمیم میگیرند به شهر گوا بروند. بعد از گشت و گذار در شهر گوا، تصمیم میگیرند به غار گونا رفته و وارد منطقه ممنوعه شوند. در آنجا یکی از پسرها به اسم سوباشی داخل یک گودال عمیق و باریک سقوط میکند. آنها با خبر کردن نگهبان و پلیس به نتیجهای برای نجات دادن سوباشی نمیرسند. به آنها گفته میشود هیچ راه نجاتی نیست، زیرا تا به حال تعدادی افراد به داخل گودالهای غار گوا سقوط کردهاند از بین رفتهاند. آنها با شنیدن صدای نالههای سوباشی متوجه میشوند او زنده است، سریع به آتش نشانی خبر میدهند. حال کسی جرآت ورود به گودال عمیق را ندارد. کوتن یکی از پسرها تصمیم میگیرد به داخل گودال رفته تا سوباشی را بیرون بیاورد، اما ...
فیلم سینمایی جدید «فصل شکار» به کارگردانی «جاستین لی»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی رندی چارچ، تیتو اورتیز، اد مورون، کریستوفر تمبرلو و بروس درن خواهید دید: یک سارق بعد سرقت از بانک با گروگان گرفتن یک هواپیمای خالی از مسافر در طول مسیر هواپیما با یک مامور پلیس درگیر شده و از هواپیما با چتر و پولها به بیرون میپرد. در یک منطقه جنگلی ویل واکر که به کار قطع کردن درختان جنگل مشغول است و یک شکارچی ماهر است. فصل شکار رسیده و همه افراد منطقه خودشان را برای شکار آماده میکنند. دارنی خلافکاری است که از جانب فردی به نام هنری برای پیدا کردن پولهای دزدی گمشده اجیر شده است و به آن منطقه آمده است. هاول مامور اف بی آی است که ماموریت دارد پولهای دزدیده شده را پیدا کند. هنری به دارنی میگوید جی پی اس داخل کیف پول در نقطهای از جنگل را نشان میدهد. دارنی به همراه افرادش تصمیم میگیرند در روز شکار به جنگل برود و کیف پول را بیابد. قبل از آن ویل طی گشت در جنگل سارق کشته شده را به همراه کیف پول پیدا میکند و کیف را با خودش میبرد. دارنی با کمک جی پی اس داخل کیف پول او را پیدا میکند و از او میخواهد کیف پول را تحویلش دهد. ویل موافقت نمیکند که باعث درگیری میشود و ...
فیلم سینمایی «زیر سی و یک سال» به کارگردانی «کنجی تانی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم با بازی ریوما بابا، ماساکاتسو نموتو و سیجیرو ناکامورا خواهیم دید: کونو بازیکن فوتبال تیم ملی ژاپن است که به دلیل سی و یک ساله شدن دیگر نمیتواند در تیم بازی کند. همبازیهای زمانِ کونو بازنشسته شدند و مشغول کارهای تبلیغاتی در تلویزیون هستند. کونو حاضر نمیشود تسلیم شود. او برای کار در تیم چیبا دعوت میشود. کونو به تیم چیبا میرود و مشغول آموزش میشود. دوستان و اطرافیان او را مورد تمسخر قرار میدهند و به او توصیه میکنند که هر چه سریعتر بازنشسته شود. اما کونو تسلیم نمیشود و از مدیر باشگاه چیبا تقاضا میکند اجازه دهد تا در مسابقات فوتبال شرکت کند و به عنوان بازیکن شماره ده، که شماره قدیمی پیراهنش در دوران جوانی بوده است، بازی کند که ...
فیلم سینمایی جدید «زنده باد زندگی» به کارگردانی «یان هان»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی فن زو، گنگشی لی و یوچانگ پنگ؛ درباره لینگ مین زنی جوانی است که دچار بیماری کلیه است و برای زنده ماندن به پیوند کلیه نیاز دارد. همسر بی مسئولیتش به همین دلیل او را رها کرده و از هم جدا شدهاند و حالا لینگ به تنهایی و دور از پدر و مادرش زندگی میکند تا به بیمارستان برای دیالیز و پیوند نزدیک باشد. او زندگی سختی را پشت سر میگذارد. لینگ یک روز به ذهنش میرسد که مشکلش را در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با دیگران در میان بگذارد. او خطاب به بیماران لاعلاج پیشنهاد میدهد: اگر کسی تو گروه بیمارهای سرطانی هست که با من هم خونه و حاضره یه کلیه اش رو بهم بده، منم حاضرم باهاش ازدواج کنم، کنارش بمونم و با هم با بیماری بجنگیم؛ و اگه یه روز از دنیا بره، من پیوند کلیه اش رو قبول میکنم، به زندگی ادامه میدم و به عنوان همسرش از خانواده و پدر و مادرش مراقبت میکنم. لینگ، اما سریع پشیمان شده و پیغام را پاک میکند. اما پسری به نام لو تو که تومور مغزی دارد پیغام او را دیده و با سماجت و پیگیری لینگ را پیدا میکند و حاضر است پیشنهاد او را قبول کند، اما لینگ پشیمان شده و هر کاری میکند که این پسر را از خود دور کند فایدهای ندارد. لو تو یک بار جراحی کرده ولی بیماری دوباره برگشته و گویا دیگر فرصت زیادی ندارد. او با مادرش زندگی میکند و از لینگ میخواهد پس از مرگش، از مادرش مراقبت کند. اما ...
فیلم سینمایی جدید «خاطرات خوش» به کارگردانی «ژل دی جونگ»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لنی بریدرولد و مارتین ون واردنبرگ آمده است: جاپ که در آستانه ۸۰ سالگی است به خاطر کهنسالی احساس رنج و ملامت و به همراه همسرش که مبتلا به آلزایمر است زندگی تکراری و خسته کنندهای را سپری میکند. جاپ تصمیم میگیرد برای تجدید خاطرات و عوض شدن حال روحی خودش و همسرش با خودروی ولوو قدیمی اش به اسپانیا سفر و با دوستانشان ملاقات کنند. در طول مسیر با اتفاقات مختلفی مثل خرابی ماشین، تصادف، گم شدن همسر و ... روبهرو میشوند. اما ...
فیلم سینمایی جدید «پسران نیکل» به کارگردانی «رامل راس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ناجا بردلی، سام مالون و اتان کول شارپ آمده است: در سال ۱۹۶۲، در تالاهیسی (مرکز ایالت فلوریدا) که قوانین تبعیض نژادی برقرار است، الوود (نوجوان سیاه پوست) را مادربزرگ دلسوزش بزرگ میکند الوود در یک دورۀ تحصیلی جهشی معاف از شهریه در یک کالج سیاهان پذیرفته میشود. اما در مسیر کالج، مردی که یک ماشین مسروقه را میراند، او را سوار میکند. پلیس آن مرد را میگیرد و الوود بهعنوان همدستش محکوم میشود. چون الوود هنوز زیر سن قانونی است، به آکادمی نیکل که یک کانون اصلاح و تربیت است فرستاده میشود. داخل خود آکادمی نیکل هم تفکیک نژادی برقرار است. الوود با ترنر (یکی دیگر از دانشآموزان بیسروصدا و ساکت) دوست میشود. الوود که از بدرفتاریها با خودش به ستوه آمده، یک گزارش افشاگری مینویسد و ترنر را که اکراه داشته قانع میکند آن را به یک بازرس دولتی بدهد. ولی ...
انیمیشن سینمایی «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: زندگی پر از آرامشی که مرغ و خروسها در جزیره امنشان فراهم کردهاند با پیدا شدن سرو کله آدمها دوباره به خطر میافتد. این بار جینجر، که رییس مرغها است برای حفاظت از دخترش تصمیم میگیرد که مبارزه نکنند و پنهان شوند. اما دخترش مولی که بسیار بی تجربه، جسور و نترس است میخواهد برای دیدن دنیای بزرگتر از جزیره خارج شود. او بدون اطلاع، میرود و در راه با مرغی شبیه خودش که رویای زیبایی در سر دارد آشنا میشود. آن دو اتوبوسی از مرغها را میبینند و با تصورات واهی سوار اتوبوس میشوند. در کارخانه با بستن گردنبندهای دیجیتالی به مرغ ها، آنها را در یک شهر بازی زیبا رها میکنند. مولی و فریزل، متوجه میشود که گردنبندها، کنترل مرغها را به دست دارند و اینجا یک کارخانه ناگت سازی است و ...
انیمیشن سینمایی «دنیای مخفی آریتی» به کارگردانی «هیروماسا یانبایاشی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: شو پسر نوجوانی است که بیماری قلبی دارد و باید هر چه زودتر عمل قلب نماید. مادرش به یک ماموریت فوری رفته و مادر بزرگش او را به خانه قدیمی خود میبرد. شو آدم کوچولویی به نام آریتی را میبیند. آریتی با پدر و مادرش در یک قسمت از خانه زندگی میکنند و تا به حال بجز پدر بزرگ شو هیچ کس آنها را ندیده است. پدر آریتی متوجه میشود که شو دخترش را دیده است و احساس خطر میکند، آنها تصمیم میگیرند که خانه را ترک کنند ولی شو میخواهد به آنها کمک کند و خانه عروسکی که پدر بزرگش برای آدم کوچولوها ساخته را جایگزین خانه آنها میکند و ...
فیلم سینمایی جدید «نقطه انفجار» به کارگردانی «دانته لام»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی ویلیام چان، کریسی چائو، آنجی چونگ، جرمن چونگ، جاناتان وینگ هونگ چونگ، نیک چونگ، هنیک چو و کوین کام یین چو خواهیم دید: افسر بوند یک پلیس کارکشته است که قرار است با یک تیم حرفهای باند قاچاق را منهدم سازد. مینگ هم برای او کار میکند و به عنوان نفوذی وارد باند قاچاق شده است. رئیس قاچاقچیها متوجه میشود که مینگ پلیس است و با او درگیر میشود و مینگ مجبور میشود او را بکشد. افسر بوند میخواهد که مینگ را از ادامه کار بازدارد ولی ...
فیلم سینمایی «سفر اولین مردان در کره ماه» به کارگردانی «ناتان جوران»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ادوارد جاد، مارتا هایر، لیونل جفریس و مایلز مالسون آمده است: گروهی از فضانوردان، سوار بر یک سفینه فضایی بر روی کره ماه فرود میآیند و فکر میکنند که دستاوردی بزرگ را به نام خود ثبت کردهاند. البته شادمانی آنها رنگ میبازد که ...
فیلم سینمایی «دست شیطان» به کارگردانی «حسین زندباف»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پس از ماجرای طبس و عدم موفقیت آمریکا در نجات گروگانهایش، جاسوسی تحت عنوان عکاس به ایران وارد شده و سعی دارد از محل نگهداری گروگانها کسب اطلاع کند. ماموران امنیتی رد این جاسوس را پیدا کرده و به بخشی از عکسها و اسلایدهای وی دست مییابند و در پی یک عملیات تعقیب و گریز وی را قبل از اینکه از مرز خارج شود دستگیر میکنند.
در این فیلم؛ زنده یاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد هادی اسلامی، آرش تاج تهرانی، عنایت الله شفیعی و هادی مقدم دوست ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی الی هاربون، الیاس هالمن، مدز پیترسون خواهیم دید: اسپن، یک پسر کشاورز فقیر، با تلاشهای شجاعانه خود به همراه برادرانش برای نجات شاهزاده خانم از دست ترول ظالم اقدام میکند تا از این راه پاداش بگیرد و مزرعه خانواده خود را از خرابی نجات دهد ...
فیلم سینمایی «بیگانه در مقابل شکارچی» به کارگردانی «پل دبلیو. اس. اندرسون»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی سانا لاتان، رائول بووا، لنس هنریکسن، اوین برمنر و کالین سالمون خواهیم دید: طی انجام یک سری از تحقیقات باستان شناسی در قطب جنوب، دانشمندان با هرمی عجیب روبهرو میشوند که زیر زمین دفن شده است. پس از انجام تحقیقات بیشتر، آنها متوجه میشوند که این منطقه در تصرف گونهای از بیگانگان است. اکنون بیگانگان شروع به شکار تک تک افراد گروه کرده و در این میان گونه جدیدی از غارتگران نیز وارد ماجرا میشوند. حال انسانها خود را درگیر جنگی مابین این دو گونه ترسناک یافته و…
فیلم سینمایی «رهایش کن» به کارگردانی «توماس بزوچا»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دایان لین و کوین کاستنر؛ حول محور زندگی یک کلانتر بازنشسته و همسرش میگردد که پس از مرگ پسرشان، تمام عزمشان را جزم کردهاند که تنها نوه شان را پیدا کنند، اما ...
فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی «حسین زندباف»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در سال ۱۳۵۶ و در آستانه ورود کارتر رئیس جمهور آمریکا به تهران، رضا درگاهی کارمند تأسیسات فرودگاه در تصادف رانندگی، یک پاسبان کلانتری را زیر میگیرد. اسلحه پاسبان مفقود میشود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رئیس جمهور آمریکا مرتبط میداند و ...
زنده یاد هادی اسلامی، زنده یاد مرتضی احمدی، عنایت شفیعی، محمد برسوزیان، علی ترابی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «معما» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن ۲» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ایلی هاربو، وبیون انگیر و مدس شوگور پترسن؛ درباره یک پسر کشاورز فقیر است که با تلاشهای بی باکانه به همراه برادرانش برای نجات شاهزاده خانم از دست ترول ظالم اقدام میکند تا از این راه پاداش بگیرد و مزرعه خانواده خود را از خرابی نجات دهد، اما ...
فیلم سینمایی جدید «شهری در دور دست» به کارگردانی «گری ویلر»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی بیلی چیس، آماندا ریگتی، بروس بوکسلیتنر، ننسی استفرد، مارتین کووا،ای مارتینز، جسی کوو و کریس مالکی خواهیم دید: هانتر برداک، سواره نظام سابق به جای شرکت در قتل عام بومیان بیگناه توسط واحد خود، ترک خدمت را انتخاب میکند. سالها بعد، برداک سعی میکند با بچههای دور افتادهاش در شهر مرزی فار هاون ارتباط برقرار کند. هانتر برداک به شهرش برمیگردد، اما ...
فیلم سینمایی «عشق و گلوله» به کارگردانی «استوارت روزنبرگ»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی چارلز برانسون، جیل ایرلند، راد استایگر و هنری سیلوا؛ درباره یک پلیس آریزونا است که به سوییس فرستاده میشود تا نامزد یک گانگستر را برای شهادت علیه او بیاورند، اما گانگستر نیز فردی را به سراغ نامزدش میفرستد که.
فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی «حسین زندباف»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن ۲» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «شهری در دور دست» به کارگردانی «گری ویلر»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «دوئل» به کارگردانی «استیون اسپیلبرگ»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دنیس ویور، ژاکلین اسکات و ادی فایرستون؛ داستان مردی است که در یک سفر کاری و در حال بازگشت به شهر خود، در جاده، بهدلیل سبقت گرفتن از یک کامیون، گرفتار راننده سادیسمیِ آن میشود که میخواهد به هر شکل ممکن او را بکُشد و ...
فیلم سینمایی «سرگرد گروم: دکتر طاعون» به کارگردانی «اولگ تروفیم»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تیخون ژیزنفسکی، الکساندر ستیکین و ایگور گروم خواهیم دید: سرگرد پلیس ایگور گروم به خاطر شخصیت نفوذی و نگرش آشتی ناپذیرش با مجرمان در سراسر سن پترزبورگ معروف است. اما همه چیز با ظاهر شدن شخصی در نقاب تغییر میکند و ...
شبکه افق
فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی میکند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا میرود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج میکند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا میبرد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز میکنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمعهایی وارد میشود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمعها میشود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی میکند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات میشود که ...
فیلم سینمایی «بازی سیاست» به کارگردانی «دوگ لیمن»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی نائومی واتس، سونیا دیویسون و شان پن؛ بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده که در طی آن یک زن که جاسوس سازمان سیا است مامور میشود تا از طریق همسر خود به اطلاعاتی راجع به خریدهای تسلیحاتی عراق در مورد برنامه اتمی این کشور دست پیدا کند. این زن متوجه ناتوانی عراق در ساخت سلاح هستهای و شیمیایی میشود و نتایج تحقیق خود را به اطلاع دولت میرساند. اما دولت بوش در اقدامی تعجب برانگیز به عراق حمله میکند. همسر زن برای رسوا کردن دولت اطلاعات خود را در روزنامهها منتشر میکند، اما دولت با تهدید آن دو، زن را از کار خود برکنار میکند و هویت او را به عنوان یک جاسوس در رسانهها منتشر میکند. همسر زن سعی در برپایی دادگاهی دارد که در آن حقانیت خود و همسرش را به اثبات برساند که ...
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «آن سوی پرچین» به کارگردانی «تام جوهانسن»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن درباره یک راکون بهنام آرجی است که قصد دارد تمام ذخیرهی زمستانی دوستش که یک خرس است را بدزدد. اما حین این کار خرس از خواب بیدار میشود و آرجی هول میشود و همهی غذاها از غار که بالای کوه است سقوط میکند و نابود میشود. آرجی برای نجات جانش به خرس قول میدهد که تمام آن غذاها را جمعآوری کند و برای خرس بیاورد؛ پس به سراغ چند حیوان دیگر میرود. این حیوانها وقتی در خواب زمستانی بودهاند، انسانها دورتادور آنها خانه ساختهاند و حالا این سوی پرچین زندان شدهاند. آرجی از بیخبری آنان از زندگی انسانها سوءاستفاده میکند تا بتواند غذاهای وینسنت را تأمین نماید. او آنها را تشویق به گذر از پرچین و دستبردزدن به خانهی انسانها میکند. ورن لاکپشت که رییس خانواده است به آنان هشدار میدهد که این کار عواقب بدی دارد. اما ...
انیمیشن سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: در یک دورهای هیولاهای زیادی در دریاها پرسه میزنند، شکارچیان نیز با کشتن هیولاها و فراهم کردن امنیت مردم به عنوان قهرمان شناخته میشوند. جیکوب هالند یکی از شکارچیان معروف است که در کنار کاپیتان کرو به شکار هیولا مشغول است. کاپیتان کرو و جانشینش جیکوب تاکنون هیولاهای زیادی را کشتهاند. اکنون بزرگترین هدف آنها گرفتن هیولایی خطرناک به نام سرخ غران است. دختر کوچک یتیمی به نام میزی که تعریف جیکوب هالند را در کتابها خوانده از یتیمخانه فرار میکند و مخفیانه در کشتی مقتدر که متعلق به کاپیتان کرو است، مخفی میشود. وقتی خدمه کشتی از وجود او با خبر میشوند، جیکوب اولین کسی است که از ادامه حضور او مخالفت میکند ولی کاپیتان کرو از حرفهای میزی خوشش میآید و به او اجازه میدهد در کشتی بماند. وقتی کاپیتان کرو به همراه خدمهاش در حال شکار هیولای قرمز رنگ هستند، جیکوب و میزی توسط این موجود عظیمالجثه بلعیده میشوند، آنها توسط این هیولا از یک جزیرهی دورافتاده سر درمیآورند و خود را نجات میدهند، اما ...
شبکه امید
فیلم سینمایی «طوفان و تندباد» به کارگردانی «لِئا اشمیدبائر»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لونا پایانو، هانا بینک و آمبر بونگارد؛ درباره آری پسر نوجوانی است که به تازگی توسط ماریا (یک قهرمان سوارکاری بازنشسته و همچنین مالک یک مرکز پرورش اسب) به فرزند خواندگی گرفته شده است. مرکز، اسب گران قیمت و سرکشی به نام تندباد دارد که تنها به آری و نوه ماریا، میکا سواری میدهد. میکا به سفری دور رفته است و آری و تندباد با هم تنها ماندهاند. روزی سیرک اسبها در نزدیکی مرکز آنها برگزار میشود. آری که برای تماشا رفته است متوجه میشود که اسب زیبایی که شباهت زیادی به تندباد دارد به علت کهولت سن دیگر قادر به ادامه نمایش نیست. نام این اسب طوفان است. آری تصمیم میگیرد تند باد را با طوفان جایگزین کند و به موقع هر دو را نجات دهد، اما ...
فیلم سینمایی «نبرد نهایی» به کارگردانی «کنگ گوان چیو»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جی. سی. چی، لقمان حفیظ و اسری بالاسوب رامانیام خواهیم دید: سال ۱۹۸۰، تیم ملی فوتبال مالزی، به تازگی مهاجم با تجربه خود را از دست داده و منتظر مربی جدید است. جوانان این تیم هر کدام رویای صعود به بازیهای المپیک را دارند، اما کار گروهی بلد نیستند و با تکروی قصد مطرح کردن خود را دارند. مربی جدید یک خارجی است که قصد دارد کار تیمی را به آنها بیاموزد، و این موضوع باعث درگیری زیاد و قهر کاپیتان تیم میشود. با رفتن کاپیتان تنشهای تیم بیشتر شده و تیم در رقابتی دوستانه، نه گل میخورد. همین موضوع باعث شرمندگی کاپیتان شده و با بازگشت او و هماهنگ شدنش با راهنماییهای مربی، تمام تیم شروع به تمرین میکند. تیم مالزی شروع به کسب پیروزیهای پشت سر هم کرده و در نهایت برای صعود با تیم کره جنوبی روبهرو میشود که ۴ سال قبل از آن شکست خورده و از حضور در المپیک قبل جا ماندهاند. بازیکنان به خوبی بازی را پیش میبرند تا ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «ناسازگار» به کارگردانی «نورا فینگشایدت»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
فیلم با بازی هلنا زنگل، گابریلا ماریا اشمید و آلبرشت شوک؛ درباره دختری ۹ ساله به نام بنی است که انرژی بیامان او همه اطرافیانش را ناامید میکند. او تقریباً هر نوع ارتباط اجتماعی را رد میکند و زمانی بسیار خوشحال است که بهناچار در انزوا به سر میبرد و ...
شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» به کارگردانی «جان واتس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی تام هولند، ساموئل ال. جکسون و جکی گیلنهال؛ درباره پیتر پارکر است که زیر نظر مرد آهنی قرار است به یک ایر قهرمان تبدیل شود، ولی او هنوز جوان و ناپخته است و از این که میتواند برای مردم شهرش نقش ناجی مردم و حیوانات را بازی کند هیجان زده است. او قرار است به همراه دوستانش به اردویی از طرف دبیرستان به اروپا برود. پیتر از طرف مرد آهنی یک عینک مخصوص دنیای مجازی دریافت میکند که به راحتی میتواند به یک ابزار حرفهای و کشنده تبدیل شود. او با کمک مردی به نام میستریو در مبارزه با هیولایی که از آب بیرون آمده پیروز میشود و ...
فیلم سینمایی «مامور بازی» به کارگردانی «گرنت اس. جانسون»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مل گیبسون، جیسون آیزاکس، کیتی کسیدی، درموت مالرونی و آدان کانتو خواهید دید: هریس افسر سیا در ماموریتهایی برای بازداشت و جابجایی اتباع خارجی برای بازجویی شرکت دارد. هنگامی که مافوق هریس به قتل میرسد، او خود را قربانی قتل یک زندانی میبیند و باید از تیمی از مأموران که برای آوردن او فرستاده شدهاند فرار کند و ...