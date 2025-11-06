شهروندخبرنگار ما تصاویری از مانور بزرگ پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی با محوریت شبکه دامپزشکی در شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور بزرگ پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی با محوریت شبکه دامپزشکی و با حضور اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرستان نیشابور، در یکی از دامداری‌های بزرگ شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. در این رزمایش، شرکت آب و فاضلاب نیشابور با اعزام اکیپ‌های عملیاتی و تجهیزات کامل، نقش مؤثری در تأمین و انتقال آب مورد نیاز عملیات ضدعفونی و شست‌وشو ایفا کرد. مدیرعامل آبفا نیشابور با اشاره به اهمیت تأمین آب سالم در شرایط بحرانی گفت:تأمین مستمر و ایمن آب در زمان بحران، نقشی حیاتی در کنترل سریع و جلوگیری از گسترش بیماری‌های دامی دارد. در پایان، فرماندار نیشابور از همکاری و حضور مؤثر شرکت آبفا در این مانور تقدیر کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

حضور فعال آبفای نیشابور در مانور پیشگیری از بیماری تب برفکی

حضور فعال آبفای نیشابور در مانور پیشگیری از بیماری تب برفکی

حضور فعال آبفای نیشابور در مانور پیشگیری از بیماری تب برفکی

مانور پیشگیری از بیماری تب برفکی

