باشگاه خبرنگاران جوان - مانور بزرگ پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی با محوریت شبکه دامپزشکی و با حضور اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرستان نیشابور، در یکی از دامداری‌های بزرگ شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. در این رزمایش، شرکت آب و فاضلاب نیشابور با اعزام اکیپ‌های عملیاتی و تجهیزات کامل، نقش مؤثری در تأمین و انتقال آب مورد نیاز عملیات ضدعفونی و شست‌وشو ایفا کرد. مدیرعامل آبفا نیشابور با اشاره به اهمیت تأمین آب سالم در شرایط بحرانی گفت:تأمین مستمر و ایمن آب در زمان بحران، نقشی حیاتی در کنترل سریع و جلوگیری از گسترش بیماری‌های دامی دارد. در پایان، فرماندار نیشابور از همکاری و حضور مؤثر شرکت آبفا در این مانور تقدیر کرد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

