مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فردا، آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصص نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان سنجش علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار نفر برای آزمون دکتری تخصص نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: متقاضیان ثبت نام را به ساعات پایانی موکول نکنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دواطلبان برای ثبت نام می‌توانند تا جمعه ۱۶ آبان به پایگاه اینترنتی sanjesh.org مراجعه کنند.

وی گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.

ثبت نام آزمون ، آزمون دکتری
