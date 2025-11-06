باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا تساوی ناامید کننده‌ای را در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

آبی اناری‌ها که در بلژیک به مصاف کلوپ بروژ رفتند به نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۳ بر ۳ دست پیدا نکردند.

فلیک در نشست خبری بعد از بازی از فرصت سوزی شاگردانش سخن به میان آورد.

به نقل از آس، سرمربی آلمانی بارسلونا گفت: داستان اصلاً ساده نیست. ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و حریف عملکرد بسیار خوبی داشت. اشتیاق آنها کاملاً مشهود بود.

فلیک دلیل عملکرد ضعیف بارسلونا مقابل کلوب بروژ را فاش کرد. این سرمربی آلمانی افزود: امروز مساوی کردیم و چنین تصویری از خود نشان دادیم، چون به اندازه کافی تهاجمی نبودیم، فرصت‌ها را به گل تبدیل نکردیم، روی بازیکنی که توپ را در اختیار داشت فشار کافی نیاوردیم و در دوئل‌های فردی، به ویژه در خط وسط برتری نداشتیم. این موضوع باعث شد برابر سرعت تیمی حریف تاوان بدهیم و ۳ بار دروازه ما باز شود. تیم من باید در دفاع در یک سوم آخر زمین بهبود یابد و هویت و فلسفه خود را حفظ کند. قطعاً آنچه امروز ارائه دادیم بهترین نبود و می‌توانیم سطح بهتری نشان دهیم.

وی در مورد عملکرد لامین یامال نیز گفت: مساله کار تیمی است. لامین خوب بازی کرد و این نشانه خوبی است، اما چیز‌های زیادی برای صحبت کردن وجود دارد. من از بازگشت او به سطح قبلی‌اش خوشحالم، اما مهم‌تر این است که بداند چگونه با موقعیت‌ها برخورد کند.