باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه حمایتهای شرکتهای فناوری آمریکایی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، اکنون از حذفشدن مدارک ویدئویی جنگ غزه خبر میرسد.
رسانه «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد پنجشنبه در اینباره گزارش داد: «تحت فشار دولت ترامپ، شرکت گوگل از اوایل ماه اکتبر بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی اسرائیل را مستند میکرد، حذف کرده است».
در این گزارش آمده است: «این ویدیوهای حذف شده شامل تصاویر مربوط به قتل شیرین ابوعاقله نیز میشود؛ خبرنگار شبکه الجزیره که تابعیت آمریکایی داشت و مقامات آمریکایی معتقدند که عمداً توسط ارتش اسرائیل مورد اصابت گلوله قرار گرفت».
این رسانه با بررسی اسناد درز کرده، نوشت: «گوگل همچنین قرارداد ۴۵ میلیون دلاری برای انتشار تبلیغات اسرائیل در اوج قحطی در غزه و توجیه تجاوز علیه ایران امضا کرد».
در پایان این گزارش تاکید شده است: «ایمیلهای داخلی نشان میدهد که گوگل بارها انکار کرده است که تبلیغات اسرائیلی که قحطی را انکار میکنند، ناقض سیاستهای آن هستند».
منبع: فارس