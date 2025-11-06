اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که شرکت گوگل بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند می‌کرد، از بستر اینترنت حذف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه حمایت‌های شرکت‌های فناوری آمریکایی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، اکنون از حذف‌شدن مدارک ویدئویی جنگ غزه خبر می‌رسد.

رسانه «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد پنجشنبه در این‌باره گزارش داد: «تحت فشار دولت ترامپ، شرکت گوگل از اوایل ماه اکتبر بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی اسرائیل را مستند می‌کرد، حذف کرده است».

در این گزارش آمده است: «این ویدیو‌های حذف شده شامل تصاویر مربوط به قتل شیرین ابوعاقله نیز می‌شود؛ خبرنگار شبکه الجزیره که تابعیت آمریکایی داشت و مقامات آمریکایی معتقدند که عمداً توسط ارتش اسرائیل مورد اصابت گلوله قرار گرفت».

این رسانه با بررسی اسناد درز کرده، نوشت: «گوگل همچنین قرارداد ۴۵ میلیون دلاری برای انتشار تبلیغات اسرائیل در اوج قحطی در غزه و توجیه تجاوز علیه ایران امضا کرد».

در پایان این گزارش تاکید شده است: «ایمیل‌های داخلی نشان می‌دهد که گوگل بار‌ها انکار کرده است که تبلیغات اسرائیلی که قحطی را انکار می‌کنند، ناقض سیاست‌های آن هستند».

منبع: فارس

برچسب ها: حذف اسناد ، گوگل ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای طرح ترامپ در مورد غزه به سازمان ملل ارائه کرد
۱۱۹ بار نقض آتش‌بس توسط اسرائیل/ پایبندی حماس، نتانیاهو را در بن‌بست قرار داده است
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
القسام ارتش اسرائیل را فریب داد + فیلم
پشت‌پرده همکاری هند و اسرائیل؛ توسعه یا استثمار کشاورزان؟
رژیم صهیونیستی بر لبه پرتگاه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
آخرین اخبار
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط