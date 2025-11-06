باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مقایسه مازندران با سوئیس + فیلم

مهمان برنامه صبحانه ایرانی در مورد زیبایی های مازندران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ نگار مهمان برنامه صبحانه ایرانی گفت:   مازندران ما از سوئیس زیباتر است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مقایسه مازندران با سوئیس + فیلم
young journalists club

تصاویر دیدنی از طبیعت زیبای مازندران

مقایسه مازندران با سوئیس + فیلم
young journalists club

مراسم سنتی چال کردن برف در روستای آب اسک + فیلم

بندپی بهشت گمشده مازندران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعترافات عجیب یک سارق + فیلم
۶۰۷۸

اعترافات عجیب یک سارق + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
توصیه دادگستری تهران به شهروندان برای سخت‌تر کردن سرقت خودرو + فیلم
۳۲۶

توصیه دادگستری تهران به شهروندان برای سخت‌تر کردن سرقت خودرو + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۴
توصیه قهرمان رشته فیتنس به جوانانی که می‌خواهند در این رشته شرکت کنند + فیلم
۲۷۶

توصیه قهرمان رشته فیتنس به جوانانی که می‌خواهند در این رشته شرکت کنند + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۴
بحران کم آبی باعث قطعی آب در برخی مناطق شده است + فیلم
۲۳۳

بحران کم آبی باعث قطعی آب در برخی مناطق شده است + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۴
توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس + فیلم
۲۱۹

توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.