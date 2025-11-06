مؤسسه رسانه‌ای «جولان» اعلام کرد که ارتش اسرائیل پس از نفوذ مکرر به جنوب سوریه تاکنون، ده‌ها شهروند این کشور را ربوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش مؤسسه «جولان»، نیرو‌های اسرائیلی در جریان نفوذ مکرر به جنوب سوریه، اقدام به ربودن ۳۹ نفر کرده‌اند. این افراد با نام کامل و تاریخ بازداشت ثبت شده‌اند و در میان آنها افراد کم‌سن و سال نیز وجود دارند.

سردبیر مؤسسه «فادی الأصمعی»، شامگاه امروز (چهارشنبه)، به روزنامه «العربی الجدید» گفت که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سوریه با وکیل این مؤسسه «احمد الموسى» تماس گرفته و شماره‌ای ویژه برای پیگیری پرونده‌های ربوده‌شدگان ارائه کرده است.

هدف از این اقدام، فشار بر سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده ربایش و نفوذ اسرائیل به جنوب سوریه و همچنین روشن شدن سرنوشت ربوده‌شدگان اعلام شده است.

مؤسسه «جولان» اعلام کرده است که احمد الموسى اقدام به ثبت اسامی ربوده‌شدگان و پیگیری پرونده‌های آنها در هماهنگی با نهاد‌های بین‌المللی می‌کند تا سرنوشت آنها مشخص شود و حقوق قانونی و انسانی‌شان تضمین شود.

این مؤسسه از خانواده‌های ربوده‌شدگان خواسته است با نهاد‌های رسمی و بین‌المللی و فعالان حقوق بشر تماس گرفته و از طریق کانال‌های قانونی برای آزادی فوری آنان اقدام کنند.

در تازه‌ترین مورد، یک گروه نظامی اسرائیلی صبح امروز به روستای جباتا الخشب در شمال استان قنیطره وارد شد و دو جوان به نام‌های «عبدالله خلیل الحفری» و «محمد ابراهیم الحفری» از روستای معریه را پس از حدود ده ساعت بازداشت، آزاد کردند.

این دو فرد هنگام چرای گوسفندان نزدیک پادگان الجزیره بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، سه جوان دیگر از استان درعای سوریه نیز همچنان در بازداشت ارتش رژیم صهیونیستی هستند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

