باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر آموزش و پرورش در دیدار با آیتالله ناصری امام جمعه یزد گفت: نقشه راه تحول در آموزش و پرورش تدوین شده و اجرای آن دستکم پنج سال زمان میبرد.
کاظمی با اشاره به ضرورت بازگشت آموزش و پرورش به مأموریت اصلی خود در حوزه تربیت گفت: برنامه درسی همان ریل اصلی هدایت نظام آموزشی کشور است و تمام عناصر، چون زمان، فعالیتها، نیروی انسانی و حتی جهتگیری خانوادهها را تعیین میکند. اگر این ریل معیوب باشد، سایر بخشها نیز دچار انحراف میشوند.
وی با اشاره به طراحی نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین اظهار داشت: ۱۴۷ پروژه برای تحقق اهداف سند تعریف شده و مسیر حرکت آموزش و پرورش بر همین مبنا تنظیم شده است. در مرحله نخست، بازطراحی برنامه درسی پایه اول آغاز شده و هماکنون در هشت مدرسه بهصورت آزمایشی در حال اجراست. این برنامه در آینده به سایر پایهها نیز تسری خواهد یافت.
کاظمی با تأکید بر اینکه تحول واقعی در مدرسه اتفاق میافتد، افزود: برنامه درسی جدید باید از حافظهمحوری و آموزشزدگی فاصله گرفته و به سمت تربیت عقلانی، مهارتآموزی و فعالیتمحوری حرکت کند. بر همین اساس، تغییرات بنیادینی در ساختار نظام آموزشی و جهتدهی به آموزش فنی و مهارتی در دستور کار قرار گرفته است تا دانشآموزان برای ورود به بازار کار توانمند شوند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره تحول در حوزه پرورشی گفت: رویکرد جدید ما تمرکز بر مدرسه است. به جای اجرای برنامههای پرهزینه و نمایشی، فعالیتهای پرورشی باید در متن مدرسه جریان داشته باشد. محور فعالیتها در این حوزه، ترویج فرهنگ اقامه نماز و انس با قرآن خواهد بود.
کاظمی از تدوین سه محور برای توسعه نماز در مدارس شامل اقامه نماز جماعت در تمامی مدارس، تکریم فعالان و مروجان نماز، و تعمیق معرفت نسبت به نماز خبر داد و افزود: در حوزه قرآن نیز آموزش روخوانی، روانخوانی و استعدادیابی قرآنی در دستور کار قرار گرفته و توسعه مدارس حافظ قرآن ادامه دارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان سرچشمه اصلی تأمین نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور است و باید خود دچار تحول شود. برای دانشجو معلمان، دورهای سهساله پیوسته طراحی شده تا علاوه بر کسب مهارتهای معلمی، در حوزه نماز و قرآن نیز توانمند شوند و بتوانند نقش الگو و راهنما را برای نسل آینده ایفا کنند.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای دولت و استانداران در توسعه عدالت آموزشی گفت: در سال نخست اجرای نهضت عدالت آموزشی، دو هزار و چهارصد فضای آموزشی جدید ساخته و تجهیز شد. این فرایند ادامه دارد و هدف ما دستیابی به نظام آموزشی عدالتمحور، مهارتمحور و متکی بر ارزشهای دینی و انقلابی است.
افتتاح مدرسه خیرساز در یزد
مدرسهی خیّرساز سکینه مرتاض با حضور وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان استان و خیران نیکاندیش، به بهرهبرداری رسید.
این واحد آموزشی با زیربنای ۲ هزار و ۲۱۵ مترمربع در زمینی به مساحت ٣ هزار مترمربع احداث شده و دارای ۱۵ کلاس درس مجهز است.
مشارکت ۷۶۰۰ خیر مدرسه ساز در نهضت مدرسه سازی
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سفر به استان یزد گفت: در راستای دستورات رئیس جمهور، مشارکت خیرین در نهضت مدرسه سازی افزایش یافته است. بیش از هفت هزار و ۷۰۰ پروژه در سراسر کشور تعریف شده و امیدواریم که تمام این پروژهها تا مهرماه سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
وی افزود:در سطح ملی، مشارکت خیرین ۶۱ درصد بوده که در استان یزد این ارقام بالاتر است، چون اکثر پروژهها در این استان به صورت ۱۰۰ درصد توسط خیرین انجام شده است.
به گفته وی، در استان یزد، ۱۳۰ پروژه در نهضت تعریف شده که حدود ۳۰ پروژه تاکنون به بهرهبرداری رسیده است و ان شاءالله مهر ۱۴۰۵، نقطه نهایی این کار در این پروژهها باشد.
منبع؛ روابط عمومی