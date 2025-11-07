رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید قارچ تا پایان امسال به ۱۹۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار قارچ همخوانی دارد که همین امر منجر به تعادل قیمت در بازار شده است.

به گفته وی، افزایش قیمت مواد اولیه و خشکسالی بر تولید قارچ اثر گذاشته است به طوریکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است.

رجبی ادامه داد: تمام تلاش انجمن این است که با عرضه در بورس کالا از التهاب بازار جلوگیری شود تا همانند ابتدای فصل تابستان، قیمت ها به ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزارتومان نرسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ قیمت کنونی هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت منطقی هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان است.

وی از توزیع روزانه ۳۸ تا ۴۰ تن قارچ در بورس کالا تهران خبر داد و گفت: عرضه روزانه قارچ نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گفته رجبی، برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال تولید قارچ به ۱۹۰ هزارتن برسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: بنابر آمار سال گذشته از ابتدای مهرماه صادرات داشتیم که امسال هم پیش بینی می شود میزان صادرات از ۲۰ تن در روز فراتر نرود.

 

تولید قارچ ، قیمت قارچ ، صادرات قارچ
پیاز بمراتب از قارچ بهتر و خوشمزه تره
