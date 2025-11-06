باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این شیوه نامه در راستای تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایت این دفاع در مدارس و راهکار‌های سند تحول بنیادین و پروژه ۵۲ نقشه راه اجرای آن سند، ناظر به تولید بسته‌های یادگیری ویژه مواقع بحران، تهیه و به ادارات کل در استان‌ها ابلاغ شده است.

شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» به عنوان بسته مکمل فعالیت‌های کلاسی ویژه دانش آموزان دوره‌های دوم ابتدایی و اول و دوم متوسطه است.

همچنین بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسه‌ای "ایرانمون" نیز با امضای وزیر به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است

در شیوه نامه اجرایی بسته یادگیری از ایرانمان دفاع می‌کنیم، آمده است: پرورش دانش آموزانی که شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را داشته و با رعایت وحدت و تفاهم ملی در دفاع از عزت و اقتدار ملی می‌کوشند از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

در همین زمینه یکی از مطالبات اصلی از نظام تعلیم و تربیت پاسخ گویی برنامه‌ها و کتب درسی به نیاز‌های روز و مسائل واقعی زندگی دانش آموزان بوده است.

در جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی همبستگی و انسجام مردم و حاکمیت در دفاع از ایران اسلامی و دستاورد‌های آن جلوه‌ای نوین از ایثار اتحاد و همکاری ملی را نمایان ساخت که برای نسل‌های آینده درس آموز و روایت پذیر خواهد بود.

با توجه به این که دشمنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنها در سایه ارتقاء قدرت و تقویت بازدارندگی ملی جمهوری اسلامی ایران خنثی و بی اثر می‌شود ضروری است ضمن تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی دوازده روزه با روایت این دفاع در مدارس گامی بلند در راستای تثبیت و ارتقاء شایستگی‌های ملی برداشته شود.

بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان‌ها موظف هستند گزارش اجرای بسته‌های تربیتی و یادگیری را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به حوزه‌های مربوط ارسال کنند.