باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محسن فتحی روز پنجشنبه در نشست فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان با رییس جمهور در سنندج با ابراز خرسندی از حضور دکتر پزشکیان و هیات همراه در استان، اظهار کرد:از رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار میرود، شرایط تحصیل دانشآموزان مستعد مناطق محروم در دانشگاههای برتر کشور تسهیل شده و این رویکرد عادلانهتر باشد.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان کردستان با وجود محرومیت تاریخی که دارد، سرزمین فرهنگ و هنر بوده و سرشار از وجود نخبگان و اندیشمندان است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه عملی و ویژه دولت به توسعه فرهنگی و آموزشی است.
فتحی با تاکید بر حمایت از آثار فرهنگی و هنری مرتبط با هویت اصیل منطقه، گفت: انتظار داریم دولت از تولیدات فرهنگی از جمله فیلمها و سریالهایی که نمادهای تاریخی و فرهنگی کردستان و شخصیتهای برجسته این دیار را به تصویر میکشند، به صورت ویژه حمایت کند.
وی خواستار استمرار دیدارهای مشترک مجمع نمایندگان استان کردستان با ریاست جمهوری برای پیگیری مسائل توسعهای و فرهنگی استان و تلاش برای رفع موانع و مشکلات این استان در حوزههای مختلف شد.