نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به حضور شایسته نخبگان اهل سنت در سطوح مدیریتی کشور در دولت چهاردهم، اشاره کرد و گفت: این نشانه‌ اعتماد واقعی به ظرفیت‌های بومی است و بی شک این اقدام در تقویت همبستگی ملی تأثیرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- محسن فتحی روز پنجشنبه در نشست فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان با رییس جمهور در سنندج با ابراز خرسندی از حضور دکتر پزشکیان و هیات همراه در استان، اظهار کرد:از رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود، شرایط تحصیل دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم در دانشگاه‌های برتر کشور تسهیل شده و این رویکرد عادلانه‌تر باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان کردستان با وجود محرومیت تاریخی که دارد، سرزمین فرهنگ و هنر بوده و سرشار از وجود نخبگان و اندیشمندان است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه عملی و ویژه دولت به توسعه فرهنگی و آموزشی است.

فتحی با تاکید بر حمایت از آثار فرهنگی و هنری مرتبط با هویت اصیل منطقه، گفت: انتظار داریم دولت از تولیدات فرهنگی از جمله فیلم‌ها و سریال‌هایی که نماد‌های تاریخی و فرهنگی کردستان و شخصیت‌های برجسته این دیار را به تصویر می‌کشند، به صورت ویژه حمایت کند.

وی خواستار استمرار دیدار‌های مشترک مجمع نمایندگان استان کردستان با ریاست جمهوری برای پیگیری مسائل توسعه‌ای و فرهنگی استان و تلاش برای رفع موانع و مشکلات این استان در حوزه‌های مختلف شد.

برچسب ها: کردستان ، دولت چهاردهم ، علما اهل سنت
خبرهای مرتبط
رمزگشایی رئیس مجمع نمایندگان کردستان از گردش مالی صنایع در خارج از کشور
نماینده مجلس:
مرز بهترین ظرفیت برای توسعه همه جانبه کردستان
طرح جوانی جمعیت از مسیر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌گذرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس جمهور وارد سنندج شد
رهاسازی ۸۸۰ گونه جانوری و کشف ۳۰ قبضه سلاح از متخلفان شکار در کردستان
آمادگی پرسنل پزشکی کردستان برای خدمت در مناطق مرزی
آخرین اخبار
آمادگی پرسنل پزشکی کردستان برای خدمت در مناطق مرزی
رهاسازی ۸۸۰ گونه جانوری و کشف ۳۰ قبضه سلاح از متخلفان شکار در کردستان
رئیس جمهور وارد سنندج شد
پاییز بی‌باران کردستان
کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان سنندج