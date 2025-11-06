عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید تیم فیلترشکن‌فروش‌ها تیم عجیب‎وغریبی است که هزینه زیادی را به مردم تحمیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدانور بجارزهی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران گفت: به نظر می‌رسد این گام اول در جهت رفع فیلترینگ یوتیوب است، چون باید عدالت باشد و وقتی در درون دانشگاه این اتفاق افتاده در بیرون از دانشگاه محققان، پژوهشگران و علاقمندانی نیز هستند که می‌خواهند به این نرم‌افزار دست پیدا کنند لذا امیدوارم عدالت در بیرون از دانشگاه هم اجرا شود.

 نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصرقند در مجلس اظهار کرد: با توجه به شعار‌هایی که رئیس‌جمهور داده عزم خود را جزم کرده تا فیلترینگ را بردارد و با وجود مشکلات اقتصادی، دولت تا به امروز نتوانسته آن‌طور که شایسته و بایسته است گام بردارد لذا سعی می‌کند به این شعارش عمل کند.

این نماینده مجلس می‌گوید رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ را از یوتیوب بردارد و شاید فیلترینگ نرم‌افزار مشهور دیگری را هم بردارد.

بجارزهی درباره اینکه آیا پلتفرم‌های خارجی شروط ایران را می‌پذیرند؟، گفت: فکر می‌کنم این از تیم آقای رئیس‌جمهور برمی‌آید که بتواند آنها را قانع کند ضمن اینکه تیم فیلترشکن‌فروش‌ها تیم عجیب‎وغریبی است که هزینه بسیار زیادی را به مردم تحمیل کردند؛ کسب درآمد از فیلترشکن راه درستی نیست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: تیم خوبی رئیس‌جهور دارد و راه را هموار می‌کند که به توافق با طرف خارجی برسد و به نظرم می‌تواند با آنها به توافق برسد و فیلترینگ را بردارد و اکثریت مجلس با دولت در این خصوص همراهی می‌کند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کاش فقط فیلترینگ بود. سرعت و کیفیت و بهای اینترنت هم که در حد مطلوب نیست!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کاش فقط فیلترینگ بود. سرعت و کیفیت و بهای اینترنت هم که در حد مطلوب نیست!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مگر اینترنت هم طبقاتی است؟ فکر پژمرده و زنگ زده‌ای پشت این ماجرا است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وایی خیلی عالی میشه یوتیوب جزو پلتفرم های باارزش و آموزشی هست که واقعا بدرد آحاد جامعه میخوره چه فرهنگی چه مهندسی و ....
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
منت سر ملت نگذارید،مردم وی پی ان ،دارند نیاز به لطف شما نیست.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خب پس تا اینجا تمام مسئولیت میتونن بدون فیلتر و به صورت قانونی در فضای مجازی ممنوع شده فعالیت کنن

دانشجوها تو دانشگاه میتونن یوتیوب ببینن

اصلا هم اینترنت طبقاتی نیست
اصلا هم پزشکیان و خانم مهاجر جلوی دوربین دروغ نگفتن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یا برای همه مردم رفع فیلتر کنید یا کلا درشو ببندید دوغتون رو بخورید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جمعش کنید اگه رفع فیلتر میشه باید برای همه مردم رفع فیلتر بشه نه یه عده خاص
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دوباره یه حرف بی درو پیکر زدید اگر قرار فیلتر شدن برداشته شه باید برای همه باشه نه قشر خاص با کمال احترام به دانشجویان عزیز الکی مردم رو سرکار نذارید یا برای همه یا هیچ کس این یعنی ظلم به اکثریت افراد نه لطف
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Aydin
۱۲:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر یوتوب رفع فیلتر شود درآمد ان هم قطع می‌شود
۱۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مسکن طبقاتی و خودرو طبقاتی اینترنت طبقاتی
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
با لامپ زنون هدلایت برخورد کنید واقعأ راننده طرف کور میشه
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
نه به اینترنت طبقاتی
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بقیه اش هم بگو اصل کار مسکن و خودرو طبقاتی انها هم جزو دستاورد هاست اما جرات ندارن بگن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
همچنین نه به اقتصادطبقاتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
افزایش حقوق درخواست مردم
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
Yjcراجب قانون صیغه زنان ایرانی توسط افغانها بگو حقیقت داره ؟
۲۲
۲۶
پاسخ دادن
