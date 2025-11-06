باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدانور بجارزهی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران گفت: به نظر می‌رسد این گام اول در جهت رفع فیلترینگ یوتیوب است، چون باید عدالت باشد و وقتی در درون دانشگاه این اتفاق افتاده در بیرون از دانشگاه محققان، پژوهشگران و علاقمندانی نیز هستند که می‌خواهند به این نرم‌افزار دست پیدا کنند لذا امیدوارم عدالت در بیرون از دانشگاه هم اجرا شود.

نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصرقند در مجلس اظهار کرد: با توجه به شعار‌هایی که رئیس‌جمهور داده عزم خود را جزم کرده تا فیلترینگ را بردارد و با وجود مشکلات اقتصادی، دولت تا به امروز نتوانسته آن‌طور که شایسته و بایسته است گام بردارد لذا سعی می‌کند به این شعارش عمل کند.

این نماینده مجلس می‌گوید رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ را از یوتیوب بردارد و شاید فیلترینگ نرم‌افزار مشهور دیگری را هم بردارد.

بجارزهی درباره اینکه آیا پلتفرم‌های خارجی شروط ایران را می‌پذیرند؟، گفت: فکر می‌کنم این از تیم آقای رئیس‌جمهور برمی‌آید که بتواند آنها را قانع کند ضمن اینکه تیم فیلترشکن‌فروش‌ها تیم عجیب‎وغریبی است که هزینه بسیار زیادی را به مردم تحمیل کردند؛ کسب درآمد از فیلترشکن راه درستی نیست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: تیم خوبی رئیس‌جهور دارد و راه را هموار می‌کند که به توافق با طرف خارجی برسد و به نظرم می‌تواند با آنها به توافق برسد و فیلترینگ را بردارد و اکثریت مجلس با دولت در این خصوص همراهی می‌کند.