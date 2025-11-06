باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کره شمالی روز پنجشنبه آمریکا را به حفظ «سیاست خصمانه» علیه پیونگ یانگ متهم کرد و قول داد پس از تحریم‌های اخیر اعمال شده توسط واشنگتن، «اقدامات مناسب» را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، کیم اون چول، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در امور آمریکا در بیانیه‌ای گفت که تحریم‌های اخیر، پنجمین اقدام از این دست از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا است.

کیم با اشاره به جمهوری دموکراتیک خلق کره، نام رسمی کره شمالی، گفت: «ایالات متحده بار دیگر به طور کامل با ماهیت شرور خود خیانت کرده و تا آخر با کره شمالی خصومت ورزیده است.»

کیم هشدار داد که ایالات متحده نباید انتظار داشته باشد یا بخواهد ببیند که شیوه برخورد خودش، «که پر از فشار، مماشات، تهدید و باج‌گیری است، روزی بر کره شمالی تأثیر بگذارد.»

این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه هشت فرد و دو نهاد به دلیل آنچه دست داشتن در پولشویی وجوه حاصل از «طرح‌های غیرقانونی» انجام شده توسط کره شمالی، از جمله جرایم سایبری و استثمار کارگران فناوری اطلاعات در خارج از کشور خواند، اعلام کرد.

با این حال، کیم گفت که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر موضع یا استراتژی کره شمالی در قبال واشنگتن نخواهد داشت.

کیم گفت: «ایالات متحده باید به این واقعیت توجه کند که هیچ امکانی برای تغییر وضعیت استراتژیک فعلی بین کره شمالی و ایالات متحده به نفع خود وجود ندارد، مهم نیست که چقدر ناامیدانه تمام تحریم‌های خود را بسیج کند.»

منبع: آناتولی