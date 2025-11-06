باشگاه خبرنگاران جوان - حمید حسنی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، درباره استفاده نسل جوان از واژه‌های بیگانه و اینکه آیا این موضوع مسئله نگران‌کننده‌ای برای زبان فارسی است یا آن را می‌توان ذیل تحول زبانی دانست اظهار کرد: کاربرد این واژه‌ها اشکالی ندارد؛ مسئله بیشتر رسم‌الخط و املاست. جوانان ما در املا مشکل دارند. وگرنه از لحاظ کاربرد واژگان مشکلی نیست، زیرا این مسئله، مسئله‌ای جهانی است.

او سپس توضیح داد: بخشی از این موضوع متأسفانه مربوط به کم‌سوادی و بخشی تنبلی است؛ حتی در ورقه‌های امتحانی، نامه‌های معمولی و یادداشت‌هایی که برای دبیر و استاد می‌نویسند این مسئله مشهود است. حتی دانشجویان دانشگاهی رشته ادبیات فارسی و زبان‌شناسی این مشکل را دارند. متأسفانه خیلی خیلی مشکل داریم. زمانی که دانشجو یک پیغام ساده به استاد می‌نویسد، غلط املایی دارد. در برگه‌های امتحانی هم همین است؛ مثلا مطمئن را با «عین» و به شکل «مطمعن» می‌نویسند در حالی که برگه امتحانی یک کار جدی است و فضای مجازی نیست که بگوییم همزه را پیدا نکرد است، یا ارائه را «اراعه» می‌نویسند و یا همزه رأس را نمی‌گذارند یا رئیس را با دو تا «یـ» به شکل «رییس» می‌نویسند حتی رئیس را با «ع» (رعیس) می‌نویسند.

حسنی با تأکید بر اینکه از لحاظ کاربرد واژگان مسئله‌ای نداریم گفت: در فضای مجازی شاید ۶۰-۷۰ هزار مورد را بررسی کرده‌ام، جنبه‌های کاربردی زبان در فضای مجازی به‌ویژه رسم‌الخط فاجعه‌آمیز است. در فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام شاهد فضای لاابالی‌ای هستیم و مسئله زبان در این فضا بی‌اهمیت است.

او با بیان اینکه نمی‌داند چگونه می‌توان جلو این اتفاقات را گرفت، اظهار کرد: باید از مدارس شروع کنند و این موضوع را به‌ویژه در مقطع ابتدایی و دوره اول دبیرستان فوق‌العاده جدی بگیرند؛ ظاهرا معلمان سخت نمی‌گیرند و یا اینکه صرفا نمره‌ای کم می‌کنند و تمام می‌شود. باید جدی بگیرند، اگر نگیرند فاجعه بدتر می‌شود. من فضای اینستاگرام در فضای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی را گاه دنبال می‌کنم و می‌بینم چقدر درست و تمیز می‌نویسند. البته ممکن است اشتباه املایی و تایپی هم داشته باشند، اشتباه تایپی در نوشتار همه ما هست، زیرا آدم با عجله تایپ می‌کند.

این پژوهشگر زبان فارسی در ادامه تصریح کرد: غلط‌های زبان فارسی در فضای مجازی زیاد است که گاه این غلط‌ها تعمدی است و گاه نمی‌دانند که غلط است؛ مثلا اضطراب و مضطرب را که می‌خواهند بنویسند با «ظ» می‌نویسند و یا حاضر را مانند ناظر می‌نویسند. اشتباهات زیاد است که در تلفن همراهم آنها را ذخیره کرده‌ام. بیش از دوهزار مورد که واقعا زیاد است.

او با بیان اینکه کاربرد واژگان بیگانه در میان نوجوانان و یا واژه‌هایی که خودشان می‌سازند مسئله‌ای جهانی است و به نفوذ زبان انگلیسی در دنیا برمی‌گردد، گفت: این مسئله تهدیدی برای زبان‌های ملی است و زبانی نداریم که تحت نفوذ زبان انگلیسی نباشد، حتی دستور زبان ما تحت تأثیر زبان انگلیسی است.

منبع: ایسنا