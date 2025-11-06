باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ مجموعه تلویزیونی فاخر «مهمان‌کُشی» به تهیه‌کنندگی کامبیز دارابی، کارگردانی احمد کاوری و نویسندگی محمدمهدی فیاضی‌کیا از پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

سریال «مهمان‌کُشی» در ۳۰ قسمت به عنوان یکی از پروژه‌های رده الف گروه تولیدات تاریخی سیمافیلم ساخته شده و به روایت زندگی مسلم‌بن‌عقیل، از یاران باوفای امام حسین (ع)، می‌پردازد.

در این مجموعه، بهراد محمدی در نقش حضرت مسلم ایفای نقش کرده و حسام منظور در نقش عبیدالله بن زیاد، لیلا اوتادی در نقش هند، مریم مومن در نقش رقیه همسر مسلم، پژمان بازغی در نقش یزید و بهرام ابراهیمی در نقش معاویه حضور دارند. همچنین امیررضا دلاوری و علی دهکردی از دیگر بازیگران این اثر تاریخی هستند.

سریال «مهمان‌کُشی» با هدف بازآفرینی یکی از مقاطع مهم تاریخ اسلام و با بهره‌گیری از طراحی صحنه و لباس فاخر تولید شده است.

سریال «مهمان کشی» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ شب روی آنتن می‌رود