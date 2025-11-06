شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از دایر بودن مدارس؛ دانشگاه ها و اداره ها در روزهای آلوده هوا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی شاخص کیفیت هوا نشان میدهد اغلب شهرهای استان خوزستان مانند شهرستان اهواز در وضعیت ناسالم هستند. این روزها افزایش آلایندههای هوا نفس ساکنان محله پادادشهر شهرستان اهواز استان خوزستان را تنگ کرده و آنها را نگران کرده است. اما با وجود آلودگی هوا مدارس؛ دانشگاه ها و اداره ها به فعالیت خود ادامه دادند.
متن پیام شهروندخبرنگار
چرا در استان خوزستان هیچ اطلاعیهای با موضوع آلودگی هوا برای روزهای پنجشنبه صادر نمیشود؟ با توجه به اینکه دانشگاه آزاد و تعدادی از دانشگاههای دیگر و مدارس خاص نیز در روزهای پنجشنبه فعال هستند؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اطلاعیهای برای روزهای پنجشنبه حتی با آلودگی زیاد هم صادر نشده است. لطفا پیگیری کنید.
