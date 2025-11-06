باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در نشست شورای اداری ساوه از اجرای طرح رصد برخط بیکاری خبر داد و گفت: در این سامانه به‌صورت ماهانه مشخص می‌شود چه تعداد کارگر از کار بیکار شده‌اند و علت بیکاری آنان چیست. این طرح به دولت کمک می‌کند تا واحدهایی را که به دلیل مشکلات نقدینگی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، شناسایی و حمایت کند.

وی با اشاره به نتایج نخستین بررسی‌ها اظهار کرد: در هفته گذشته یکی از واحدهای بزرگ خدماتی کشور حدود هزار و ۱۰۰ نفر از کارگران خود را از بیمه خارج کرده بود. پس از پیگیری مشخص شد که این اقدام به‌صورت فصلی انجام می‌شود و از آبان‌ماه مجدداً نیروها بازمی‌گردند، اما در برخی موارد، علت تعدیل نیرو کمبود نقدینگی یا قطعی برق بوده است.

شناسایی علل تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی

وزیر تعاون گفت: با اجرای این طرح، علت دقیق تغییر وضعیت نیروی کار در واحدها مشخص می‌شود. اگر بنگاهی واقعاً به‌دلیل مشکلات نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو باشد، دولت می‌تواند با تأمین منابع مالی لازم از طریق تسهیلات با نرخ مناسب به آن کمک کند.

او افزود: این طرح به کارفرمایان نیز کمک می‌کند تا بدون آنکه از نیروی انسانی خود بکاهند، از حمایت‌های هدفمند بهره‌مند شوند. با این حال، نظارت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که مانع از سوء‌استفاده احتمالی برخی کارفرمایان شود که ممکن است برای دریافت تسهیلات، به‌طور صوری اقدام به اخراج کارگران کنند.

همکاری مشترک وزارت تعاون و بانک مرکزی

میدری با اشاره به هماهنگی ایجادشده میان وزارت تعاون و بانک مرکزی توضیح داد: کمیته‌ای مشترک میان دو نهاد تشکیل شده تا اجرای این طرح به‌صورت دقیق و منظم انجام گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز این اقدام را به عنوان یک سیاست پولی فعال پذیرفته است؛ سیاستی که می‌تواند به شکل مستقیم از بخش تولید و اشتغال حمایت کند.

پایش مستمر و جلوگیری از رویه‌سازی

وزیر تعاون تصریح کرد: اجرای این طرح قرار نیست به یک رویه دائمی تبدیل شود؛ بلکه به‌صورت مقطعی و تصادفی اجرا می‌شود تا نظم بازار کار حفظ شود و انگیزه برای حفظ اشتغال واقعی از بین نرود.

او افزود: اخراج کارگر به خودی خود برای کارفرما هزینه‌زا است، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که تعدیل نیرو با هدف دریافت تسهیلات انجام می‌شود. با اجرای این نظام رصد، دولت می‌تواند میان واحدهای واقعی دچار مشکل و واحدهایی که صرفاً به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت هستند، تمایز قائل شود.

هدف: تصمیم‌گیری دقیق در سیاست‌گذاری اشتغال

میدری هدف از راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری را «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی» عنوان کرد و گفت: با تحلیل ماهانه داده‌های اشتغال، امکان اصلاح سیاست‌های حمایتی و هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های مولد فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: این اقدام نه تنها به مدیریت منابع در حوزه کار و تأمین اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز بحران‌های مقطعی در اشتغال جلوگیری کند و گامی در جهت ثبات بازار کار کشور باشد.

منبع:روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی