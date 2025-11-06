گزینه‌های ارائه شده به ترامپ از «تشدید فشار اقتصادی تا اقدام نظامی در داخل ونزوئلا از جمله احتمالاً علیه تأسیسات نظامی و دولتی» متغیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌و‌گو با دستیاران عالی رتبه خود در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ونزوئلا ابراز تردید کرده است.

به گفته آنها، این بحث نشان می‌دهد که استراتژی دولت ترامپ در مورد ونزوئلا «با وجود افزایش نیرو‌های نظامی در منطقه و تهدید‌های علنی ترامپ برای انجام حملات، همچنان در حال تغییر است.» مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند: «حتی سوالات اساسی» مانند اینکه آیا هدف سرنگونی رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو یا گرفتن امتیاز از اوست، همچنان نامشخص است.

مقامات به اعلام کردند که رئیس جمهور ایالات متحده از دستیاران خود در مورد سناریو‌های نظامی سوال کرده است. وال استریت ژورنال نوشت، گزینه‌های ارائه شده به ترامپ از «تشدید فشار اقتصادی تا اقدام نظامی در داخل ونزوئلا از جمله احتمالاً علیه تأسیسات نظامی و دولتی» متغیر است.

این روزنامه به نقل از مقامات رسمی نوشت که فعلاً رئیس جمهور ایالات متحده از «افزایش تدریجی نیرو‌های آمریکایی در منطقه و ادامه حمله به قایق‌هایی که ظاهراً قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام می‌دهند» ابایی ندارد.

نیویورک تایمز گزارش داد که در ۷ اکتبر، ترامپ به دولت خود دستور داد تا تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده با ونزوئلا را متوقف کند و به سازمان سیا اجازه داد تا عملیات مخفی در این کشور آمریکای جنوبی انجام دهد.

