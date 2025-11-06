ستاره تیم ملی فوتبال ایران با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود به دنبال بازگشت به میادین است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی قلیزاده ستاره ایرانی تیم لخپوزنان لهستان مدتهاست به دلیل مصدومیت از میادین به دور است، اما رفته رفته آماده بازگشت به میادین میشود.
مدیر رسانهای باشگاه لهستانی در خصوص آخرین وضعیت قلیزاده اظهار داشت: شانس بازگشت او وجود دارد، اما نمیخواهیم هیچ چیز را عجلهای پیش ببریم. ممکن است علی قلیزاده تا پایان امسال دوباره در میدان دیده شود، اما هنوز زود است بگوییم این اتفاق در نوامبر یا دسامبر میافتد. همه چیز بستگی به شرایط بدنی او دارد. در حال حاضر بهتدریج تمرینات گروهی را از سر گرفته است.
قلیزاده فصل گذشته با ۸ گل و ۶ پاس گل نقش کلیدی در قهرمانی لخپوزنان در لیگ لهستان داشت و حالا همه هواداران این تیم منتظر بازگشت او هستند.
منبع: ایرنا