باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سی و سومین اجلاس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و اعضای شورای اسلامی استان برگزار شد.

مقرر شد سند پیگیری مصوبات و مطالبات شهرستان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت با محوریت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهیه شود.

وضعیت اجرایی شدن مصوبات و پیگیری مطالبات، به شورای اسلامی استان و معاونت اقتصادی استانداری گزارش خواهد شد تا شفافیت و پیگیری مستمر تضمین گردد.

همچنین به منظور رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی، تأکید شد کارگروه‌های مشترکی در شهرستان‌های محروم‌تر استان در راستای شناسایی و رفع مشکلات پایه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار در این مناطق است و با توجه به مشکلات نقدینگی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با آن مواجه هستند، تصمیم گرفته شد تا پیگیری‌های لازم برای تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت و ارائه کمک‌های فنی به این واحد‌ها انجام پذیرد.

این تسهیلات با اولویت شهرستان‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را داشته‌اند تخصیص خواهد یافت تا از تعطیلی خطوط تولیدوحفظ اشتغال موجودحمایت شود.