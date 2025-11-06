سند پیگیری مصوبات و مطالبات شهرستان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت در چهارمحال و بختیاری تهیه می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سی و سومین اجلاس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و اعضای شورای اسلامی استان برگزار شد.

مقرر شد سند پیگیری مصوبات و مطالبات شهرستان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت با محوریت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهیه شود. 

وضعیت اجرایی شدن مصوبات و پیگیری مطالبات، به شورای اسلامی استان و معاونت اقتصادی استانداری گزارش خواهد شد تا شفافیت و پیگیری مستمر تضمین گردد.

همچنین به منظور رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی، تأکید شد کارگروه‌های مشترکی در شهرستان‌های محروم‌تر استان در راستای شناسایی و رفع مشکلات پایه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار در این مناطق است و با توجه به مشکلات نقدینگی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با آن مواجه هستند، تصمیم گرفته شد تا پیگیری‌های لازم برای تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت و ارائه کمک‌های فنی به این واحد‌ها انجام پذیرد.

این تسهیلات با اولویت شهرستان‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را داشته‌اند تخصیص خواهد یافت تا از تعطیلی خطوط تولیدوحفظ اشتغال موجودحمایت شود.

برچسب ها: شورای اسلامی ، اخبار صنعتی
خبرهای مرتبط
توسعه انرژی‌های پاک راهی برای رفع ناترازی‌ها
افتتاح طرح های صنعتی با پیشرفت ۹۰ درصدی در چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تأمین اعتبار پروژه‌های سفر ریاست جمهوری به بام ایران، روی میز بررسی
گسترش اراضی کشت طلای سرخ در چهارمحال و بختیاری به ۳۰۰ هکتار+فیلم