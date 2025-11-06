باشگاه خبرنگاران جوان ـ با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بینالمللی فیلم شهر، اسامی ۲۷ پویانمایی کوتاه راهیافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:
۱- پویانمایی «ای آبی» به کارگردانی و تهیهکنندگی لیام اصولی، ۲- پویانمایی «آتل» بهکارگردانی و تهیهکنندگی مهدی صدیقی، ۳- پویانمایی «آوای ابرها» بهکارگردانی محمد لطفعلی و تهیهکنندگی هادی فیروزمندی، ۴- پویانمایی «بازتاب» به کارگردانی جعفر صیادی و تهیهکنندگی سمیه حیدری، ۵- پویانمایی «بلوک» به کارگردانی و تهیهکنندگی حمیده تیموری، ۶- پویانمایی «بیام و ۲۰۰۲» به کارگردانی و تهیهکنندگی میرعلی حسینی اصل، ۷- پویانمایی «پتتیک» به کارگردانی و تهیهکنندگی نرگس ذاکری، ۸- پویانمایی «پر» به کارگردانی و تهیهکنندگی صادق جوادی، ۹- پویانمایی «پنت هاوس» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی هاشمینیا، ۱۰ - پویانمایی «پهلوان» به کارگردانی داود وحیدی و تهیهکنندگی سیدمحمدباقر سجادپور، ۱۱- پویانمایی «جیرفت» به کارگردانی و تهیهکنندگی مرجان کشان، ۱۲- پویانمایی «داستانی برای محسن» به کارگردانی و تهیهکنندگی مجتبی ترکی، ۱۳- پویانمایی «درون یک چارچوب» به کارگردانی و تهیهکنندگی جعفر صیادی، ۱۴- پویانمایی «سرزمین جوانههای غمگین» به کارگردانی زینب سادات بحری و تهیهکنندگی محدثه پیرهادی، ۱۵- پویانمایی «سلاخی» به کارگردانی و تهیهکنندگی سپهر مومنی، ۱۶- پویانمایی «سمپاش» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرنوش عابدی، ۱۷- پویانمایی «شال سرخ» به کارگردانی و تهیهکنندگی مقداد جعفرزاده، ۱۸- پویانمایی «فصل پریدن» به کارگردانی و تهیهکنندگی شاهنگ کیانی، ۱۹- پویانمایی «قانون بازی» به کارگردانی و تهیهکنندگی آروین صلواتی، ۲۰- پویانمایی «کربت» به کارگردانی و تهیهکنندگی نیلوفر نادری تهرانی، ۲۱- پویانمایی «گلهای کاغذی» به کارگردانی و تهیهکنندگی رامک امین کاظمی، ۲۲- پویانمایی «مردگینامه» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی اکبری، ۲۳- پویانمایی «مرد و پنجره» به کارگردانی و تهیهکنندگی فاطمه احمدی، ۲۴- پویانمایی «ملودی» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی امینی، ۲۵- پویانمایی «ممنونم دکتر فارسی» به کارگردانی و تهیهکنندگی سمانه شجاعی، ۲۶- پویانمایی «همنشین آبی» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرزانه قبادی، ۲۷- پویانمایی «وزن مقدس» به کارگردانی فرنوش عابدی و تهیهکنندگی نگاه فردیار.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد.