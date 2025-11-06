رییس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق از یک واحد صنفی به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرستان سیمرغ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ سامع خورشاد رییس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی مازندران گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان سیمرغ با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به صورت غیرقانونی در یک واحد صنفی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، متهم واحد صنفی خود را به محلی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیر مجاز از برق شهری استفاده می‌کند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: در این عملیات ۹ دستگاه ماینر و متعلقات که همگی فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند؛ کشف شد.

سرهنگ خورشاد ارزش محموله مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه تمامی دستگاه‌ها و متعلقات موجود از محل جمع آوری و یک متهم نیز به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینر قاچاق
