مدیر ترویج جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تغییر ارقام گندم برای کشت امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سیروس بیک بکان گفت: امسال بیش از ۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است که حدود ۶۰ هزار هکتار آن به گندم و بقیه به جو اختصاص دارد.

وی افزود: تاکنون ارقامی همچون امید، الوند والموت در استان کشت می‌شد، اما ارقام جدید دیگر همچون میهن، پیشگام و حیدری جایگزین شده است. 

مدیر ترویج جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ارقام جدید با دوره رشد کوتاهتر به نیاز آبی کمتر کمک می‌کنند.

بیک‌بکان، افزایش مواد آلی خاک، استفاده از ارقام بذر اصلاح‌شده را از جمله برنامه‌های اجرایی درسال زراعی جاری دانست که با تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری در گذر از بحران کمبود آب موثر خواهد بود.

برچسب ها: کشت گندم ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
تخصیص بیش از ۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم و جو
کشف ۶۳ تن گندم احتکاری در چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رعایت نکات ایمنی؛ شرط اصلی پاییز و زمستانی بدون حادثه در شهرکرد+ فیلم
آخرین اخبار
رعایت نکات ایمنی؛ شرط اصلی پاییز و زمستانی بدون حادثه در شهرکرد+ فیلم
شهرکرد با منفی ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین مرکز استان در کشور
آغاز هفته قرآن و عترت(ع) در دانشگاه‌ها
از سرمایه‌گذاری تا گردشگری؛ مسیر تازه توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
مرد ۳۹ ساله ناجی بیماران نیازمند عضو
اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان در شهرکرد
تجلیل از دانش‌آموز برگزیده چهارمحال و بختیاری