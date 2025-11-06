مردعلی گفت: در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی خرد، کارگاهی و بنگاهی اجرا خواهد شد که ثمره آن ایجاد بیش از ۱۶۸ هزار فرصت شغلی در سطح کشور است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محسن مردعلی، جانشین مدیرعامل بنیاد علوی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی بنیاد در سال جاری گفت: در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بنیاد علوی در بیش از ۴۱۰ شهرستان کشور اقداماتی منسجم را در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی به اجرا می‌گذارد.

وی افزود: در این برنامه سالانه، حدود ۱۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در حوزه خرد و خانگی، بیش از ۶ هزار طرح کارگاهی و همچنین حمایت از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی پیش‌بینی شده است است که یا ایجاد می‌شوند یا توسعه خواهند یافت. در نتیجه اجرای این برنامه، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۶۸ هزار فرصت شغلی جدید در سطح کشور ایجاد شود.

مردعلی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در نیمه اول سال، بیش از ۵۰ هزار طرح شناسایی و فرآیند معرفی بیش از ۳۰ هزار طرح به بانک‌های عامل انجام شده است؛ همچنین بیش از ۲۰ هزار طرح به مرحله استقرار رسیده‌اند. با صدور ابلاغیه‌ تازه دولت و بانک مرکزی درباره تسهیلات تکلیفی، انتظار می‌رود سرعت اجرای طرح‌ها در نیمه دوم سال به شکل چشمگیری افزایش یابد و اهداف برنامه محقق شود.

وی در ادامه به جایگاه ویژه استان سیستان و بلوچستان در برنامه‌های بنیاد علوی اشاره کرد و گفت: بنیاد علوی در این استان اجرای بیش از ۵ هزار طرح اشتغال‌زایی را پیش‌بینی کرده است که در تمامی شهرستان‌های استان عملیاتی خواهد شد. تمرکز ما در سیستان و بلوچستان بر توسعه رسته‌های شغلی و زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار است؛ از جمله در حوزه‌های کشت نخیلات، تولید میوه‌های استوایی، دام و تولید علوفه، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، سبزیجات و سیفی‌جات و همچنین شیلات است.

مردعلی حجم کل سرمایه‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان را قابل‌توجه دانست و گفت: برآورد می‌شود مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بنیاد علوی در این استان نزدیک به یک همت باشد و با احتساب آورده‌های مردمی، حجم کل سرمایه‌گذاری در طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بیش از دو و نیم همت برسد.

