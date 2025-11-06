سازمان حج و زیارت مابه‌التفاوت هزینه سفر حج تمتع سال ۱۴۰۴ را به حساب زائرانی که به‌صورت کاملاً زمینی از عربستان به کشور بازگشته‌اند، واریز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی حوادث روز‌های پایانی موسم حج ۱۴۰۴ و حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشور که منجر به لغو تمامی پرواز‌های داخلی و خارجی شد، روند بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی با چالش‌هایی روبه‌رو شد.

با این حال، به لطف الطاف الهی و تلاش شبانه‌روزی خادمان حجاج در سازمان حج و زیارت، و با همکاری مسئولان کشور میزبان و دولت عراق، تمامی زائران در قالب بسته‌های ترکیبی هوایی–زمینی از طریق فرودگاه عرعر و مسیر زمینی عراق، ضمن زیارت عتبات عالیات، به میهن اسلامی بازگشتند.

بازگشت کاروان‌ها طبق برنامه زمان‌بندی انجام شد و علیرغم شرایط خاص و فضای جنگی منطقه، هیچ مانع جدی در انتقال زائران پیش نیامد؛ هرچند خستگی مسیر طولانی و برخی تأخیر‌ها در تحویل جامه‌دان‌ها اجتناب‌ناپذیر بود.

در میان زائران، تعداد ۴۵۲۶ نفر از حجاج کشور با درخواست جمعی کاروان خود، به‌صورت کاملاً زمینی از مکه مکرمه تا ایران بازگشتند.

سازمان حج و زیارت به‌منظور رعایت عدالت و شفافیت مالی، مابه‌التفاوت هزینه این گروه را که جمعاً بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان است، به حساب آنان واریز کرده است.

این زائران شامل یک کاروان از ایلام، یک کاروان از تهران، دو کاروان از فارس، دو کاروان از لرستان و ۲۹ کاروان از استان خوزستان بوده‌اند.

حمیدرضا محمدی، معاون توسعه سازمان حج و زیارت، در توضیح این خبر اظهار داشت: «میزان پرداختی به هر یک از زائران بین ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این اقدام در راستای تحقق سیاست شفافیت مالی و امانت‌داری نسبت به وجوه حجاج انجام گرفت.»

وی افزود: «با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط منطقه و محدودیت‌های پروازی، خوشبختانه تمامی زائران با کمترین دغدغه و بدون آسیب به کشور بازگشتند. البته تصمیم بازگشت کاملاً زمینی برخی کاروان‌ها با درخواست خود آنان انجام شد.»

منبع: حج و زیارت 

برچسب ها: حج و زیارت ، حج
خبرهای مرتبط
بررسی برنامه‌های حج تمتع ۱۴۰۵ با حضور رییس سازمان حج و زیارت در عربستان
پیشنهاد افزایش سهمیه حج جمهوری اسلامی ایران
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
آخرین اخبار
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن