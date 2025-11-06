باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی حوادث روز‌های پایانی موسم حج ۱۴۰۴ و حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشور که منجر به لغو تمامی پرواز‌های داخلی و خارجی شد، روند بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی با چالش‌هایی روبه‌رو شد.

با این حال، به لطف الطاف الهی و تلاش شبانه‌روزی خادمان حجاج در سازمان حج و زیارت، و با همکاری مسئولان کشور میزبان و دولت عراق، تمامی زائران در قالب بسته‌های ترکیبی هوایی–زمینی از طریق فرودگاه عرعر و مسیر زمینی عراق، ضمن زیارت عتبات عالیات، به میهن اسلامی بازگشتند.

بازگشت کاروان‌ها طبق برنامه زمان‌بندی انجام شد و علیرغم شرایط خاص و فضای جنگی منطقه، هیچ مانع جدی در انتقال زائران پیش نیامد؛ هرچند خستگی مسیر طولانی و برخی تأخیر‌ها در تحویل جامه‌دان‌ها اجتناب‌ناپذیر بود.

در میان زائران، تعداد ۴۵۲۶ نفر از حجاج کشور با درخواست جمعی کاروان خود، به‌صورت کاملاً زمینی از مکه مکرمه تا ایران بازگشتند.

سازمان حج و زیارت به‌منظور رعایت عدالت و شفافیت مالی، مابه‌التفاوت هزینه این گروه را که جمعاً بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان است، به حساب آنان واریز کرده است.

این زائران شامل یک کاروان از ایلام، یک کاروان از تهران، دو کاروان از فارس، دو کاروان از لرستان و ۲۹ کاروان از استان خوزستان بوده‌اند.

حمیدرضا محمدی، معاون توسعه سازمان حج و زیارت، در توضیح این خبر اظهار داشت: «میزان پرداختی به هر یک از زائران بین ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این اقدام در راستای تحقق سیاست شفافیت مالی و امانت‌داری نسبت به وجوه حجاج انجام گرفت.»

وی افزود: «با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط منطقه و محدودیت‌های پروازی، خوشبختانه تمامی زائران با کمترین دغدغه و بدون آسیب به کشور بازگشتند. البته تصمیم بازگشت کاملاً زمینی برخی کاروان‌ها با درخواست خود آنان انجام شد.»

منبع: حج و زیارت