منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا در حال آماده شدن برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شش منبع آگاه به رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده شدن برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا به انعقاد پیمان امنیتی که واشنگتن بین سوریه و اسرائیل در حال انجام آن است، کمک کند.

برنامه‌های ایالات متحده برای حضور در پایتخت سوریه، که قبلاً گزارش نشده بود، نشانه‌ای از تغییر جهت استراتژیک سوریه با ایالات متحده پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته خواهد بود.

این پایگاه در دروازه بخش‌هایی از جنوب سوریه قرار دارد که انتظار می‌رود به عنوان بخشی از پیمان عدم تجاوز بین اسرائیل و سوریه، یک منطقه غیرنظامی تشکیل دهند. این توافق با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال انجام است. ترامپ روز دوشنبه با رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

رویترز با شش منبع آگاه از مقدمات این پایگاه از جمله دو مقام غربی و یک مقام دفاعی سوریه صحبت کرد که تأیید کردند ایالات متحده قصد دارد از این پایگاه برای کمک به نظارت بر توافق احتمالی اسرائیل و سوریه استفاده کند.

یک مقام دولت آمریکا گفت که ایالات متحده «به طور مداوم در حال ارزیابی وضعیت لازم خود در سوریه برای مبارزه مؤثر با داعش است و (ما) در مورد مکان‌ها یا مکان‌های احتمالی (محل) عملیات نیرو‌ها اظهار نظر نمی‌کنیم.»

این مقام درخواست کرد که نام و محل پایگاه به دلایل امنیتی عملیاتی حذف شود. رویترز موافقت کرده است که محل دقیق را فاش نکند.

یک مقام نظامی غربی گفت که پنتاگون در دو ماه گذشته با چندین مأموریت شناسایی به پایگاه، برنامه‌های خود را تسریع کرده است. این مأموریت‌ها به این نتیجه رسیدند که باند طولانی پایگاه برای استفاده فوری آماده است.

دو منبع نظامی سوریه گفتند که مذاکرات فنی بر استفاده از پایگاه برای تدارکات، نظارت، سوخت‌گیری و عملیات بشردوستانه متمرکز بوده است، در حالی که سوریه حاکمیت کامل بر این تأسیسات را حفظ خواهد کرد.

یک مقام دفاعی سوریه گفت که ایالات متحده با هواپیمای ترابری نظامی C-۱۳۰ به پایگاه پرواز کرده است تا از قابل استفاده بودن باند اطمینان حاصل کند. یک نگهبان امنیتی در یکی از ورودی‌های پایگاه به رویترز گفت که هواپیما‌های آمریکایی به عنوان بخشی از «آزمایش‌ها» در آنجا فرود می‌آیند.

هنوز مشخص نیست که پرسنل نظامی ایالات متحده چه زمانی به این پایگاه اعزام خواهند شد.

به نظر می‌رسد برنامه‌های جدید ایالات متحده، منعکس‌کننده دو حضور نظامی جدید دیگر ایالات متحده در منطقه است که بر توافقات ترک مخاصمه نظارت می‌کنند: یکی در لبنان، که از نزدیک آتش‌بس سال گذشته بین حزب‌الله و اسرائیل را زیر نظر دارد و دیگری در اراضی اشغالی که بر آتش‌بس دوران ترامپ بین حماس و اسرائیل نظارت دارد.

ایالات متحده در حال حاضر نیرو‌هایی را در شمال شرقی سوریه مستقر کرده است، به عنوان بخشی از یک تلاش ادعایی ده ساله برای کمک به نیرویی به رهبری کرد‌ها در آنجا برای مبارزه با داعش. در ماه آوریل، پنتاگون اعلام کرد که تعداد نیرو‌ها را در آنجا به نصف کاهش می‌دهد و به ۱۰۰۰ نفر می‌رساند.

الجولانی گفته است که هرگونه حضور نیرو‌های آمریکایی باید با دولت جدید سوریه توافق شود. مقامات آمریکایی و سوری می‌گویند که سوریه قرار است به زودی به ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری ایالات متحده بپیوندد.

یک فرد آگاه از مذاکرات پیرامون این پایگاه گفت که این اقدام در جریان سفر برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به دمشق در ۱۲ سپتامبر مورد بحث قرار گرفته است.

ایالات متحده ماه‌هاست که برای دستیابی به یک پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه، دو دشمن دیرینه، تلاش می‌کند. این کشور امیدوار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر توافقی را اعلام کند، اما مذاکرات در آخرین لحظه به بن‌بست رسید.

یک منبع سوری آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که واشنگتن در حال اعمال فشار بر سوریه است تا قبل از پایان سال و احتمالاً قبل از سفر الجولانی به واشنگتن به توافقی دست یابد.

منبع: رویترز