منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا در حال آماده شدن برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شش منبع آگاه به رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده شدن برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا به انعقاد پیمان امنیتی که واشنگتن بین سوریه و اسرائیل در حال انجام آن است، کمک کند.

برنامه‌های ایالات متحده برای حضور در پایتخت سوریه، که قبلاً گزارش نشده بود، نشانه‌ای از تغییر جهت استراتژیک سوریه با ایالات متحده پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته خواهد بود.

این پایگاه در دروازه بخش‌هایی از جنوب سوریه قرار دارد که انتظار می‌رود به عنوان بخشی از پیمان عدم تجاوز بین اسرائیل و سوریه، یک منطقه غیرنظامی تشکیل دهند. این توافق با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال انجام است. ترامپ روز دوشنبه با رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

رویترز با شش منبع آگاه از مقدمات این پایگاه از جمله دو مقام غربی و یک مقام دفاعی سوریه صحبت کرد که تأیید کردند ایالات متحده قصد دارد از این پایگاه برای کمک به نظارت بر توافق احتمالی اسرائیل و سوریه استفاده کند.

یک مقام دولت آمریکا گفت که ایالات متحده «به طور مداوم در حال ارزیابی وضعیت لازم خود در سوریه برای مبارزه مؤثر با داعش است و (ما) در مورد مکان‌ها یا مکان‌های احتمالی (محل) عملیات نیرو‌ها اظهار نظر نمی‌کنیم.»

این مقام درخواست کرد که نام و محل پایگاه به دلایل امنیتی عملیاتی حذف شود. رویترز موافقت کرده است که محل دقیق را فاش نکند.

یک مقام نظامی غربی گفت که پنتاگون در دو ماه گذشته با چندین مأموریت شناسایی به پایگاه، برنامه‌های خود را تسریع کرده است. این مأموریت‌ها به این نتیجه رسیدند که باند طولانی پایگاه برای استفاده فوری آماده است.

دو منبع نظامی سوریه گفتند که مذاکرات فنی بر استفاده از پایگاه برای تدارکات، نظارت، سوخت‌گیری و عملیات بشردوستانه متمرکز بوده است، در حالی که سوریه حاکمیت کامل بر این تأسیسات را حفظ خواهد کرد.

یک مقام دفاعی سوریه گفت که ایالات متحده با هواپیمای ترابری نظامی C-۱۳۰ به پایگاه پرواز کرده است تا از قابل استفاده بودن باند اطمینان حاصل کند. یک نگهبان امنیتی در یکی از ورودی‌های پایگاه به رویترز گفت که هواپیما‌های آمریکایی به عنوان بخشی از «آزمایش‌ها» در آنجا فرود می‌آیند.

هنوز مشخص نیست که پرسنل نظامی ایالات متحده چه زمانی به این پایگاه اعزام خواهند شد.

به نظر می‌رسد برنامه‌های جدید ایالات متحده، منعکس‌کننده دو حضور نظامی جدید دیگر ایالات متحده در منطقه است که بر توافقات ترک مخاصمه نظارت می‌کنند: یکی در لبنان، که از نزدیک آتش‌بس سال گذشته بین حزب‌الله و اسرائیل را زیر نظر دارد و دیگری در اراضی اشغالی که بر آتش‌بس دوران ترامپ بین حماس و اسرائیل نظارت دارد.

ایالات متحده در حال حاضر نیرو‌هایی را در شمال شرقی سوریه مستقر کرده است، به عنوان بخشی از یک تلاش ادعایی ده ساله برای کمک به نیرویی به رهبری کرد‌ها در آنجا برای مبارزه با داعش. در ماه آوریل، پنتاگون اعلام کرد که تعداد نیرو‌ها را در آنجا به نصف کاهش می‌دهد و به ۱۰۰۰ نفر می‌رساند.

الجولانی گفته است که هرگونه حضور نیرو‌های آمریکایی باید با دولت جدید سوریه توافق شود. مقامات آمریکایی و سوری می‌گویند که سوریه قرار است به زودی به ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری ایالات متحده بپیوندد.

یک فرد آگاه از مذاکرات پیرامون این پایگاه گفت که این اقدام در جریان سفر برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به دمشق در ۱۲ سپتامبر مورد بحث قرار گرفته است.

ایالات متحده ماه‌هاست که برای دستیابی به یک پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه، دو دشمن دیرینه، تلاش می‌کند. این کشور امیدوار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر توافقی را اعلام کند، اما مذاکرات در آخرین لحظه به بن‌بست رسید.

یک منبع سوری آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که واشنگتن در حال اعمال فشار بر سوریه است تا قبل از پایان سال و احتمالاً قبل از سفر الجولانی به واشنگتن به توافقی دست یابد.

منبع: رویترز

برچسب ها: حضور نظامی ، آمریکا در سوریه
خبرهای مرتبط
شورای امنیت تحریم‌ها علیه «جولانی» را امروز بررسی می‌کند
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تجاوز نظامیان صهیونیست به خاک سوریه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
از ماه ژانویه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ نفر در سوریه ربوده یا ناپدید شده‌اند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور آمریکایی ها جنایتکار و هم اروپایی ها جنایتکار در منطقه خاورمیانه به خاطر خیانت ها سران بی ادب کشورهای عربی جنایتکار است و هم خاطر کمک و حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، القاعده و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2001 تاکنون هم نداشته است.
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون غارت نفت کشورهای عربی و هم دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه بوده است و هم عامل اصلی جنگ در منطقه بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از سال 2011 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2011 تاکنون هم نداشته است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل طی ۱5 سال جنگ داخلی سوریه دخالت و مداخله می کنند و هم همه جانبه از همه گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
از ماه ژانویه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ نفر در سوریه ربوده یا ناپدید شده‌اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، القاعده و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2001 تاکنون هم نداشته است.
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون غارت نفت کشورهای عربی و هم دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه بوده است و هم عامل اصلی جنگ در منطقه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار، اروپا چنایتکار، رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، عراق، لبنان، یمن، غزه و... هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مشخص است رژیم تروریست آمریکا و محور شرارت صهیونی-غربی بدنبال چه هستند. واضح است که موضوع تروریسم بهانه ای بیش نیست. موضوع اشراف و تحرکات هوایی در منطقه و بویژه مقابله با ایران است. باید در سه حوزه زمینی، دریای و هوایی بسیار مراقب و آماده باشیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه فعالیت می کنند.
۱۶:۱۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه فعالیت می کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه هستند.
۱۶:۱۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید آمریکا، اروپا، برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
ترامپ اعتراف کرد که شهید سلیمانی ما را به شهادت رساند و شهدای هسته‌ای ما از جمله شهیدان طهرانچی و عباسی را آنها به شهادت رساندند. ترامپ تروریست و تروریست پرور است و دروغ است که می‌خواهند با تروریسم مبارزه کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
۱۵:۵۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مبارزه آمریکا جنایتکار با تروریسم 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با القاعده 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با داعش 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2011 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
زنان و دختران سوری می‌ترسند از خانه بیرون بروند/ سوال اینجاست که پس نیروهای نظامی ارتش ترکیه جنایتکار به رهبری اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
این در حالی است که رژیم تروریستی جولانی تحت حمایت دولت وحشی ترکیه جنایتکار با شعار آزادی و برابری برای همه شهروندان سوری قدرت را در این کشور به دست گرفت.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
و این در حالی است که نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون از تروریست های داعش در عراق و هم در سوریه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
ترامپ اعتراف کرد که شهید سلیمانی ما را به شهادت رساند و شهدای هسته‌ای ما از جمله شهیدان طهرانچی و عباسی را آنها به شهادت رساندند. ترامپ تروریست و تروریست پرور است و دروغ است که می‌خواهند با تروریسم مبارزه کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مبارزه آمریکا جنایتکار با تروریسم 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با القاعده 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با داعش 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2011 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
سئوال اینجاست که نیروهای ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیروهای اسرائیل جنایتکار از سال 2011 تاکنون در جنوب سوریه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار، اروپا چنایتکار، رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، عراق، لبنان، یمن، غزه و... هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از سال 2011 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2011 تاکنون هم نداشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از سال 2011 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2011 تاکنون هم نداشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور آمریکایی ها جنایتکار و هم اروپایی ها جنایتکار در منطقه خاورمیانه به خاطر خیانت ها سران بی ادب کشورهای عربی جنایتکار است و هم خاطر کمک و حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
آخرین اخبار
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط