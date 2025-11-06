باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بیادعای شهرداری تهران در اثر بیاحتیاطی رانندهای متخلف، برای خانوادههای داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب کرد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه دلخراش تصادف در بزرگراه فهمیده و جان باختن ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بیادعای شهرداری تهران را به خانوادههای محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
این عزیزان، که در سحرگاهان برای پاکیزگی و بهداشت شهرمان تلاش میکردند، در حادثهای ناگوار و در اثر بیاحتیاطی رانندهای متخلف، جان خود را از دست دادند.
از خداوند متعال برای خانوادههای داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب میکنم و برای مصدومان این حادثه، آرزوی شفای عاجل دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»