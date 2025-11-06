رئیس جمهور درگذشت ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکاران‌شان در سازمان پسماند تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب کرد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف در بزرگراه فهمیده و جان باختن ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

این عزیزان، که در سحرگاهان برای پاکیزگی و بهداشت شهرمان تلاش می‌کردند، در حادثه‌ای ناگوار و در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، جان خود را از دست دادند.

از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب می‌کنم و برای مصدومان این حادثه، آرزوی شفای عاجل دارم.

 مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم تا پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان تقویت شود
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
رانندگی درشهر باسرعت 60 تااست این راننده خیلی سریع می‌رفته ودلایل دیگر هم که داشته بایست حالا جوابگوی 4 خانواده باشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اهواز
۱۰:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
کارگران فضای سبز لباس سبز با خط زرد شب رنگی در شب
در روز رنگ سبز لباس کارگر با رنگ سبز گیاهان سبز پشت سر و دور نمای کارگر فضای سبز کنار جاره یک رنگ در می آید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سی آ
۰۷:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حادثه حین کار بوده و قائدتا دولت باید تمام و کمال حق و حقوق خانواده هاشون رو بده بجا عرض تسلیت مسلیت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
با لامپ زنون هدلایت برخورد کنید واقعأ راننده طرف کور میشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تادر
۰۶:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ظاهراً راننده مست بوده یا مواد مخدر مصرف کرده بوده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خدا بخانواده هایشان صبر بدهد زاکانی بررسی بکند اگر خانه نداشته باشند خانه بدهند ازلحاظ مالی در مضیقه نباشند روحشان شاد
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
روحشان شاد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
کارگرا و رفتگرا بصورت خیلی خطرناک و بی مهابا و بی خیال کنار اتوبانا کار میکنن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
پیمانکارا موقع کار کنار اتوبانا اصلا ایمنی رو رعایت نمیکنن و اصلنم جون راننده ها و کارگرا براشون مهم نیست
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
رانندگان محترم در صبحهای خیلی زود کمی با فاصله از جدول خیابان حرکت کنید بخصوص در پیچها مراقب باشین و با سرعت ایمن حرکت کنید تا اتفاق ناگوار نیافتد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
راننده مست بوده آدم مست محترم نیست ۴ خانواده رو داغدار کرده
رئیس‌جمهور همراه با ملی‌پوشان فوتبال کشورمان پا به توپ شد
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
طوفان الاقصی و جنگ با ایران دستاوردهای غرب در حوزه دموکراسی را از بین برد
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
آخرین اخبار
طوفان الاقصی و جنگ با ایران دستاوردهای غرب در حوزه دموکراسی را از بین برد
رئیس‌جمهور همراه با ملی‌پوشان فوتبال کشورمان پا به توپ شد
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب