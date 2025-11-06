تنها در ماه اکتبر ۵۳۳ مورد بازداشت و بازداشت مجدد فلسطینی‌ها در کرانه باختری و شهر قدس ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مؤسسه بین‌المللی «تضامن» در گزارش ماهانه خود تأکید کرد که ماه اکتبر ۲۰۲۵ شاهد تشدید بی‌سابقه اقدامات سرکوبگرانه "اسرائیل" علیه اسرای فلسطینی بوده است؛ از جمله موج گسترده بازداشت‌ها، صدور احکام بازداشت اداری و محدود کردن دسترسی نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی به زندان‌ها.

بر اساس این گزارش، تنها در ماه اکتبر ۵۳۳ مورد بازداشت و بازداشت مجدد در کرانه باختری و شهر قدس ثبت شده است؛ از جمله کودکان، زنان و اسیران آزادشده. این داده‌ها نشان‌دهنده تداوم سیاست هدف‌گیری سیستماتیک غیرنظامیان و گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان است.

در همین ماه ۶۶۹ حکم بازداشت اداری علیه فلسطینی‌ها صادر یا تمدید شده؛ از جمله علیه فعالان و خبرنگاران، که نشان‌دهنده گسترش عامدانه استفاده از این ابزار به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و محروم‌سازی از هرگونه ضمانت قانونی است.

تعداد کل اسرای فلسطینی تا پایان اکتبر به ۹۲۰۴ نفر رسیده است؛ که از این میان ۳۵۴۴ نفر بدون طرح اتهام و محاکمه تحت بازداشت اداری هستند. در میان آنان بیش از ۴۰۰ کودک ـ که برخی از آنها تحت شکنجه و بازجویی خشن قرار گرفته‌اند ـ و ۵۳ زن اسیر وجود دارند.

علاوه بر این، ۱۲۰۵ فلسطینی از نوار غزه تحت عنوان «مبارز غیرقانونی» بازداشت شده‌اند؛ عنوانی استثنایی که بازداشت‌شدگان را از حقوق حداقلی قانونی محروم کرده و نظارت حقوقی بر وضعیت آنان را غیرممکن می‌سازد.

گزارش همچنین از وخامت شرایط درمان و نگهداری داخل زندان‌ها خبر می‌دهد؛ از جمله وجود بیماران سرطانی، مبتلایان به فلج و بیماری‌های مزمن که تحت سیاست بی‌توجهی درمانی عامدانه رنج می‌برند.

طبق گزارش، در ماه اکتبر سه اسیر بر اثر شکنجه و اهمال پزشکی به شهادت رسیده‌اند و شمار شهدای اسیر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۸۱ نفر رسیده است؛ در حالی که از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۳۱۸ اسیر شهید شده‌اند. برخی پیکر‌ها نیز همچنان در بازداشت "اسرائیل" باقی مانده‌اند.

تضامن همچنین اشاره کرده است که "اسرائیل" پیکر‌های ۲۵۵ اسیر شهید را تحویل داده که بسیاری از آنها آثار شکنجه، اعدام و حتی احتمالات جدی سرقت اعضای بدن را نشان می‌دادند.

گزارش همچنین به تبادل اسرا در ماه اکتبر اشاره کرده است که طی آن ۱۹۶۸ نفر آزاد شدند؛ بیشتر آنان از بازداشت‌شدگان غزه و بسیاری بدون روند قضایی و اداری مشخص بازداشت شده بودند؛ امری که حجم بازداشت‌های گسترده و استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان ابزار فشار سیاسی را آشکار می‌کند.

تضامن در پایان تأکید کرد که این ارقام گویای یک سیاست ساختاری سرکوب و درهم‌شکستن اراده اسرا است و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست برای توقف بازداشت‌های اداری، شکنجه، ناپدیدسازی و برای تضمین دسترسی نهاد‌های حقوقی به زندان‌ها و آغاز تحقیقات بین‌المللی فوری اقدام کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

