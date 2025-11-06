موازنه وحشت؛ رقابتی که جنگ افروزی ترامپ دوباره به راه انداخت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0647 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062c\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0646\u0634\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n
ما دانش غنی سازی داریم حتی با لیزر اگر آمریکا حمله اتمی کند با حملات میکروبی قاره آمریکا وجود نخواهد داشت