موازنه وحشت؛ رقابتی که جنگ افروزی ترامپ دوباره به راه انداخت + فیلم

با دستور اخیر رئیس جمهورآمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، عبارت «موازنه وحشت» بعد از دهه‌ها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دستور ترامپ به وزارت جنگ این کشور تنشی جدید در جهان را ایجاد کرده است که واکنش کشورهای هسته ای چین و روسیه را به همراه داشته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ایران از پوتین بخواهد موشک هسته ای درایران مستقر بکند ترکیه هست پاکستان خودش دارد قطر شاید باشد چون زیر دریائی هسته‌ای در قطر مستقر میشود ایران مستقر بکند خیلی خوب هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر لازم شود دانشمندان ایران می سازند و استفاده می کند
ما دانش غنی سازی داریم حتی با لیزر اگر آمریکا حمله اتمی کند با حملات میکروبی قاره آمریکا وجود نخواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
جنگ جهانی سوم برابر با پودر کردن تمام دستاوردهای بشر است.
۰
۱
پاسخ دادن