چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند با اجماع کامل کشور‌های عضو، «منشور کوروش» را به‌عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر جهان به رسمیت شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رویدادی تاریخی که امروز در صحن چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسید، «منشور کوروش کبیر» به‌عنوان سندی بنیادین در تاریخ تمدن بشری و نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی، به‌طور رسمی از سوی کشورهای عضو این سازمان جهانی مورد تایید قرار گرفت.

این قطعنامه که با اجماع اعضا و در نتیجه تلاش‌های مستمر هیأت جمهوری اسلامی ایران و همکاری نزدیک تاجیکستان ارائه شد، یونسکو را موظف می‌سازد تا آموزه‌های برگرفته از منشور کوروش را در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری خود نهادینه کند.

در جریان این نشست، کشورهای مصر، عراق، کلمبیا، هند، نیجریه، الجزایر، پاکستان، بنگلادش، کنیا، سنگال، ارمنستان و لهستان از جمله دولت‌هایی بودند که از تصویب این سند تاریخی به‌عنوان «منشور جهانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی» حمایت کردند.

به‌موجب مفاد این قطعنامه، مدیرکل یونسکو مأمور شده است تا اصول مندرج در منشور کوروش را در چارچوب برنامه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، آموزش برای صلح و توسعه پایدار ادغام کرده و دولت‌ها را به گسترش آگاهی جهانی نسبت به ارزش‌های نهفته در این سند تاریخی ترغیب کند.

این دستاورد، نه‌تنها جایگاه تمدنی ایران را در حافظه جهانی بشر بازآفرینی می‌کند، بلکه با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به‌ویژه هدف ۱۶ (صلح، عدالت و نهادهای قوی) و هدف ۱۷ (مشارکت برای تحقق اهداف) همسو است. منشور کوروش، به‌عنوان نمادی از دیپلماسی فرهنگی ایران، اکنون به زبان یونسکو سخن می‌گوید؛ با پیامی که پس از بیست‌وپنج قرن همچنان پژواک انسانیت، عدالت و همزیستی فرهنگی است.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

