با وجود آتش‌بس، اسرائیل مانع ورود بیشتر کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌شود و تنها حدود یک‌چهارم کامیون‌های برنامه‌ریزی‌شده اجازه ورود یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با اینکه توافق آتش‌بس برقرار شده است، دولت نوار غزه همچنان با محدودیت شدید در ورود کمک‌های حیاتی مواجه است. طی بازه زمانی از ۱۰ اکتبر تا ۶ نوامبر، فقط حدود ۴٬۴۵۳ کامیون از مجموع ۱۵٬۶۰۰ کامیونی که قرار بود وارد غزه شوند، اجازه‌ی ورود پیدا کرده‌اند یعنی تقریبا ۲۸ درصد از مقدار مدنظر. 

در عمل، میانگین روزانه ورود کامیون‌های کمک حدود ۱۷۱ عدد بوده که بسیار کمتر از رقم هدف یعنی ۶۰۰ کامیون در روز است. 

کمک‌رسانی نیز بشدت دچار اشکال است: بسیاری از اقلام اساسی غذایی مانند تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، لبنیات، سبزیجات و مکمل‌های تغذیه‌ای برای بیماران، کودکان و زنان باردار همچنان ممنوع یا بسیار محدود وارد می‌شوند. 

علاوه بر این، اقلامی که اجازه ورود می‌یابند اغلب غذا‌های فرآوری‌شده با ارزش غذایی پایین هستند، نه مواد مهمی که سلامت یا امنیت غذایی را تضمین کنند. 

کمبود سوخت هم مزید بر علت شده و بیش از ۶۰ درصد ساکنان غزه برای پخت‌وپز مجبورند از زباله یا چوب استفاده کنند که خطرات سلامتی‌شان را افزایش می‌دهد. 

سازمان‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که با نزدیک شدن زمستان، نبود چادر، وسایل گرمایشی و امکانات اولیه‌ی پناهگاه، بحران انسانی تشدید خواهد شد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: نسل کشی ، جنگ غزه ، آتش بس غزه
