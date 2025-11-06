باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقشه اسرائیل برای بازطراحی جمعیتی غزه + فیلم

خطوط زرد و قرمزی که برای نشان دادن مراحل آتش بس غره و عقب نشینی ارتش رژیم مشخص شده بود، حالا به ابزاری برای جنایت دوباره صهیوینست‌ها تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی نه تنها به آن چیزی که در طرح آتش بس ترامپ بود عمل نکرده، بلکه عملا بر روی نقاطی از باریکه غزه که تخلیه کرده تسلط آتش باری دارد.

مطالب مرتبط
نقشه اسرائیل برای بازطراحی جمعیتی غزه + فیلم
young journalists club

نقشه ترامپ برای جبران شکست اسرائیل در غزه + فیلم

نقشه اسرائیل برای بازطراحی جمعیتی غزه + فیلم
young journalists club

اسرائیل چگونه امدادرسانی به غزه را فلج کرده است؟ + فیلم

نقشه اسرائیل برای بازطراحی جمعیتی غزه + فیلم
young journalists club

رژیم صهیونیستی بر لبه پرتگاه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مردی که ستون‌های اقتدار ایران را در سکوت بنا کرد + فیلم
۷۱۷

مردی که ستون‌های اقتدار ایران را در سکوت بنا کرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران اینترنشنال با موساد + فیلم
۶۶۷

ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران اینترنشنال با موساد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
گردباد سهمگین در پارانا + فیلم
۴۹۳

گردباد سهمگین در پارانا + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تلگرام ، پیام‌رسانی که در مرکز جدال بین امنیت و حریم خصوصی قرار دارد + فیلم
۴۲۷

تلگرام ، پیام‌رسانی که در مرکز جدال بین امنیت و حریم خصوصی قرار دارد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ردپای جنایت + فیلم
۳۴۸

ردپای جنایت + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ برای نجات نتانیاهو طرح را ریخت چو نتانیاهو بدون تلفات اسیران نمی توانست ادامه بدهد بهمنی خاطر عجولانه اسیران زنده را تحویل گرفت تابعدا مرده ها تحویل بگیرد چون بدون توقف جنگ امکان نداشت اولین هدف مشترک آمریکا و اسرائیل خروج مردم غزه دوم خلع سلاح گروه های مقاومت است حماس نباید معامله وارد معامله آمریکا میشد ارتش فرسوده شده بود
۰
۰
پاسخ دادن