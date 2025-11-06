باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - علیرغم توافق آتش‌بس غزه که از حدود یک ماه پیش اجرایی شده، رژیم صهیونیستی روزانه فقط به حدود ۱۰۰ کامیون امدادی اجازه ورود به نوار غزه را می‌دهد و سازمان‌های بشردوستانه تأیید کرده‌اند که «عملاً» از ارائه کمک‌های مورد نیاز به نوار غزه منع شده‌اند.

طبق اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه در روز پنجشنبه، از دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) تا ششم نوامبر (امروز) رژیم اسرائیل فقط به ۴ هزار و ۴۵۳ کامیون از مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ کامیونی که قرار بود وارد نوار غزه شوند، اجازه ورود داده است. این مقدار فقط ۲۸٪ از کل کمک‌ها را تشکیل می‌دهد. این دفتر اعلام کرد که این امر نشان می‌دهد «اشغالگران همچنان به اعمال سیاست محرومیت و فشار سیاسی بر بیش از ۲.۴ میلیون فلسطینی در نوار غزه ادامه می‌دهد.»

رژیم صهیونیستی از ورود چه اقلامی به غزه جلوگیری می‌کند؟

دفتر رسانه‌ای دولت غزه اظهار داشت که رژیم اسرائیل به عنوان بخشی از سیاست گرسنگی دادن، غیرنظامیان را از بیش از ۳۵۰ قلم مواد غذایی ضروری مورد نیاز کودکان، بیماران، مجروحان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر محروم کرده است. اقلام کلیدی که مسدود شده‌اند عبارتند از: تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، پنیر، محصولات لبنی، سبزیجات، مکمل‌های غذایی، به همراه ده‌ها قلم دیگر که برای زنان باردار، بیماران و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف حیاتی هستند.

شاینا لو، مشاور ارتباطات به الجزیره گفت: «ممکن است از طریق دولت‌هایی مانند [امارات و مصر] کمک‌هایی برسد که ما بر آنها نظارت نداریم، اما می‌دانیم که میزان کمکی که وارد می‌شود برای حجم عظیم نیاز غزه پس از دو سال بمباران و ویرانی کاملاً ناکافی است.» او افزود: «ما حدود ۴ میلیون دلار کمک در انبار‌های مصر داریم» از جمله سرپناه و لوازم بهداشتی که برای زمستان پیش رو حیاتی خواهند بود «اما هر بار که از اسرائیلی‌ها درخواست ورود می‌کنیم، درخواست ما رد می‌شود.»

افرادی که در غزه چادر دارند، خوش شانس محسوب می‌شوند

لو گفت که حتی چادر‌های اولیه نیز برای صد‌ها هزار آواره کالایی کمیاب است. او گفت: «بسیاری از مردم حتی چادر هم ندارند. افرادی که در غزه چادر دارند، خوش شانس محسوب می‌شوند.» او افزود: «ما فقط خواستار ورود لوازم اضطراری مانند چادر هستیم که حداقل سرپناه را برای زمستان فراهم می‌کند.»

برنامه جهانی غذا این هفته اعلام کرد که تنها نیمی از مقدار غذای مورد نیاز وارد غزه می‌شود. عبیر اتفا، سخنگوی ارشد این سازمان، وضعیت کنونی غزه را «مسابقه با زمان» توصیف کرد. او گفت: «ما به دسترسی کامل نیاز داریم. باید همه چیز به سرعت در حال پیشرفت باشد. زمستان در راه است. مردم هنوز از گرسنگی رنج می‌برند و نیاز‌ها بسیار زیاد است.»

امجد الشوا، رئیس آژانس‌های فلسطینی که با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند، گفت: «به زودی وارد زمستان می‌شویم. آب باران و سیل احتمالی و همچنین بیماری‌های احتمالی به دلیل صد‌ها تن زباله در نزدیکی مناطق پرجمعیت.» او گفت که تاکنون تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از میزان کمکی که انتظار می‌رفت به غزه برسد، وارد شده است. لو از شورای پناهندگان نروژ خاطرنشان کرد: «شرایط زندگی در غزه غیرقابل تصور است.» به گفته او، شورای پناهندگان نروژ تخمین می‌زند که ۱.۵ میلیون نفر در غزه به سرپناه نیاز دارند، اما حجم زیادی از چادر و کمک‌های مرتبط هنوز در انتظار ورود بوده و منتظر تأیید اسرائیل هستند.

غذاهای بی‌ارزش جایگزین اقلام حیاتی در کامیون‌های امدادی غزه شده‌اند

دکتر اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت در غزه به شبکه خبری قدس گفت اقلامی که اجازه ورود به غزه را دارند، اغلب غذا‌های بسیار فرآوری شده و پرکالری هستند که ارزش غذایی پایینی دارند. کالا‌های اساسی مانند سبزیجات تازه، میوه‌ها، تخم مرغ، لبنیات، گوشت، غلات و حبوبات همچنان محدود است.

دکتر الثوابته گفت: «این غذا‌ها سلامت عمومی را بهبود نمی‌بخشند. در عوض، گرسنگی و سوءتغذیه مزمن را تشدید می‌کنند.» او تأکید کرد که کودکان، زنان و سالمندان بیشترین آسیب را می‌بینند. او این سیاست را نوعی «گرسنگی سیستماتیک» توصیف کرد که از غذا به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده می‌کند. وی افزود که این اقدامات، قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو را نقض می‌کند.

دکتر الثوابته خاطرنشان کرد که محتوای کامیون‌ها از تعداد آنها مهم‌تر است. اکثر آنها حاوی کالا‌های غیرضروری مانند قهوه، نوشابه، شکلات و تنقلات خشک هستند. اقلام حیاتی مانند دارو، سوخت، مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی به شدت محدود شده است. گفته شده در این مدت تنها ۱۱۵ کامیون سوخت وارد شده است که تنها ۱۰٪ از میزان مورد نیاز است.

منبع: قدس نیوز