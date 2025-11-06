شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت غیر استاندارد در جاده ترانزیتی قوچان به سبزوار ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به دوبانده شدن و مرمت و نوسازی این جاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیفیت نامناسب آسفالت جاده‌ها موجب شده تا به عنوان عامل خطرآفرین برای رانندگان تبدیل شود و از سوی دیگر به خودرو‌ها آسیب جدی وارد کند.
به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود اینکه جاده قوچان به سبزوار یک جاده ترانزیتی است و خودرو‌های سبک و سنگین بسیاری از این جاده تردد می‌کنند؛ به دلیل وضعیت نامناسب زیرسازی و تک بانده بودن مسیر و غیر استاندارد بودن آسفالت به عنوان عامل خطرآفرین برای رانندگان تبدیل شده و سلامت رانندگان را تهدید می‌کند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند؛ وضعیت نامناسب زیرسازی و آسفالت جاده قوچان به سبزوار، تک‌بانده بودن مسیر، شانه‌های خاکی خطرناک و غیراستاندارد و نبود خط‌کشی مناسب و علائم هشداردهنده کافی و مهم‌تر از همه تردد بی‌شمار کامیون‌های ترانزیتی و کانتینربر از عواملی است که شاید هر ماه منجر به اتفاقی ناگوار و تصادفی مرگبار در این جاده پرتردد می‌گردد. تا جایی که این جاده، که در ادبیات رسانه‌ای و خبرگزاری‌های استانی و کشوری به جاده مرگ مشهور شده است، هر ساله تعداد زیادی از مسافران و شهروندان بومی این منطقه را به کام مرگ می‌کشاند. از یکایک مقامات محترم تقاضا دارند مشکلات موجود در این جاده را در اسرع وقت بررسی و رسیدگی نمایند و از سرگیری پروژه دوبانده شدن مسیر جاده‌ای قوچان به سبزوار را در اولویت برنامه‌های آن وزارتخانه قرار دهند تا هموطنان و شهروندان عزیز ساکن این منطقه بیش از این شاهد مرگ عزیزانشان در این جاده مرگبار نباشند.

 

برچسب ها: آسفالت فرسوده ، جاده غیراستاندارد ، مشکلات مردم
